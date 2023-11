Poľsko predlžuje kontroly na hraniciach so Slovenskom o ďalších 20 dní

Varšava 2. novembra (TASR) - Poľsko predĺži kontroly na hraniciach so Slovenskom o ďalších 20 dní do 22. novembra. Vyplýva to z nového nariadenia ministerstva vnútra, informuje TASR podľa správy agentúry PAP.



Nové nariadenie o predlžení kontrol na hraniciach so Slovenskom podpísal vo štvrtok minister vnútra Mariusz Kamiňski.



Na jeho základe je možné prekročiť hranice zo Slovenskom na ôsmich cestných a troch železničných hraničných priechodoch a na 11 priechodoch určených pre chodcov. Hranice nemožno prekračovať na miestach, ako sú napríklad horské chodníky vo Vysokých Tatrách, upozorňuje PAP.



Poľsko zaviedlo dočasné kontroly na hraniciach so Slovenskom 4. októbra pôvodne na desať dní, neskôr ich Varšava predĺžila o 20 dní do 2. novembra.



Ich cieľom je podľa poľskej vlády obmedziť pohyb nelegálnych migrantov, ktorí prichádzajú do Európskej únie po tzv. balkánskej trase.



Kontroly na hraniciach so Slovenskom predĺžilo v stredu do 22. novembra aj Česko. "Kým nebude fungovať skutočne účinná ochrana vonkajšej hranice EÚ, budeme musieť dôsledky nelegálnej migrácie riešiť na vnútorných hraniciach schengenského priestoru," uviedol český minister vnútra Vít Rakušan.