Poľsko ruší obmedzenia týkajúce sa COVID-19 pri vstupe do krajiny

Bratislava 28. marca (TASR) - Poľsko od pondelka ruší všetky obmedzenia týkajúce sa COVID-19 pri vstupe do krajiny. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR o tom informuje na webe.



"Poľsko zrušilo pre prichádzajúce osoby (bez ohľadu na to, či je osoba zaočkovaná/nezaočkovaná proti COVID-19 alebo prekonala COVID-19) všetky požiadavky týkajúce sa testovania (pred príchodom a aj po príchode), karantény, ako aj registrácie pri vstupe do krajiny," uviedol rezort.



Upozorňuje však, že opatrenia sa môžu meniť v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie.