Poľsko ukončilo dočasné kontroly na hraniciach so Slovenskom

Varšava/Bratislava 3. marca (TASR) - Poľsko v nedeľu oficiálne ukončilo dočasné kontroly na hraniciach so Slovenskou republikou, informuje TASR podľa agentúry DPA.



Poľsko zaviedlo hraničné kontroly z dôvodu prílevu nelegálnych migrantov cez takzvanú balkánsku trasu 4. októbra minulého roka, pôvodne na desať dní. Odvtedy ich však opakovane predĺžilo, celkovo šesťkrát. Podľa nariadenia vydaného koncom januára mali kontroly platiť do soboty 2. marca.



Ako upozornilo v piatok ministerstvo vnútra vo Varšave, poľské úrady budú situáciu s migrantmi priebežne sledovať a v prípade zvýšenia ohrozenia môžu hraničné kontroly obnoviť. Pohraničná stráž bude zároveň pokračovať v kontrolách v rámci krajiny zameraných na boj proti nelegálnej migrácii na hlavných komunikačných ťahoch a na ďalších vybraných miestach.



Poľská pohraničná stráž na sociálnej sieti X v piatok informovala, že len za uplynulé dva dni jej príslušníci skontrolovali na hranici so Slovenskom celkovo 12.600 osôb a 6800 vozidiel.



Poľsko i Slovensko sú členmi bezvízového schengenského priestoru, čo znamená, že bežne nevykonávajú na spoločných hraniciach kontroly, pripomína DPA. Viacero ďalších európskych krajín však predĺžilo dočasné hraničné kontroly v rámci boja proti nelegálnej migrácii.