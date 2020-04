Pomoc na viac ako 269 miestach a rozdaných 201660 fliaš pitného režimu

Pomoc na viac ako 269 miestach a rozdaných 201 660 fliaš pitného režimu Foto: BUDIŠ a. s.

Bratislava 27. apríla (OTS) - Spoločnosť BUDIŠ a.s. sa v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR, Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a Bratislavským samosprávnym krajom stala prvým producentom, ktorý podal Slovenskej republike pomocnú ruku v podobe pitného režimu počas boja proti ochoreniu COVID-19. Pomohla zatiaľ 5 768 Slovákom v karanténnych centrách, 504 policajtom, ktorí strážili všetky hraničné priechody v najintenzívnejšom období, 831 operátorom tiesňových liniek, 952 záchranárom po celom Slovensku, približne 305 zdravotníkom a 85 pacientom na Infektologických klinikách na Kramároch, v Košiciach a v Martine, 5 200 deťom v centrách pre deti a rodiny a 2 660 repatriantom čakajúcim na hraniciach na prevoz do karanténnych zariadení.Spolupatričnosť a akákoľvek pomoc sa počíta, pretože všetky činy, ktorými sa vzájomne podporíme, fungujú ako gestá nádeje, že pandémiu spoločne zastavíme, práve preto budispomaha.sk . „,“ hovorí, generálny riaditeľ BUDIŠ a.s.Prvá pomoc v podobe pramenitých vôd Zlatá Studňa, bola poskytnutá 504 policajtom na hraničných priechodoch a do karanténnych centier v Gabčíkove, Piešťanoch a Liptovskom Jáne. Okrem týchto miest boli zavezené aj do ďalších desiatich miest, kde pomohli 2 000 Slovákom. Dovedna 5 768 Slovákom v karanténe sa pokryl pitný režim na celých 14 dní a 2 660 repatriantom čakajúcim na hraniciach na prevoz do karanténnych centier sa zabezpečil pitný režim počas ich čakania. Pitným režimom sa podporili aj karanténne miesta na Spiši.zástupca riaditeľa Krajského riaditeľstva PZ v Nitre.Telefonáty na tiesňové linky naberali a ešte stále naberajú na intenzite a stres sa stupňuje. Preto ďalší závoz putoval, konkrétne mix pitného režimu (pramenité vody Zlatá Studňa, protistresové minerálne vody Gemerka, minerálne vody Budiš a colové nápoje Afri cola), operátorom tiesňových liniek 112, 150 a 155 na celom Slovensku ako poďakovanie za ich odhodlanie, odvahu a extrémne nasadenie. 831 operátorom všetkých tiesňových liniek je pokrývaný kompletný pitný režim už 4 týždne.Kompletné zásoby minerálnych vôd Budiš, Fatra, Gemerka a pramenitej vody Zlatá studňa pre približne 305 zdravotníkom a pacientov z červenej zóny putovali na Kliniku infektológie a geografickej medicíny v Bratislave, Klinike infektológie a cestovnej medicíny LF UPJŠ v Košiciach a Univerzitnej nemocnici v Martine. Zloženie vody bolo konzultované s prednostami kliník, aby bolo vyhovujúce tak ako pre lekársky tím, tak aj pre pacientov. Na kliniku v Bratislave sa dodali aj 3 kávovary s kávou Smit&Dorlas a taktiež Afri cola s vysokým obsahom kofeínu, aby mali zdravotníci pri enormnej vyťaženosti okrem minerálov aj prísun kofeínu.BUDIŠ a.s. zabezpečil pitný režim aj štyrom štátnym laboratóriám, konkrétne v Trenčíne, Košiciach, Banskej Bystrici a Bratislave. Aj títo zdravotníci fungujú v mimoriadnom režime 24/7, preto im boli navezené okrem minerálnej vody Budiš a protistresovej minerálnej vody Gemerka aj colové nápoje Afri Cola.Pracovníkom štátnej Záchrannej zdravotnej služby Bratislava s 88 stanovišťami a Záchrannej službe Košice bol pokrytý pitný režim minerálnou vodou Budiš a pramenitou vodou Zlatá Studňa. 952 záchranárom rýchlej zdravotnej pomoci v sanitkách je po celom Slovensku pokrývaný kompletný režim už 14 dní.V Bratislave ostalo odhadom 4 000 ľudí bez domova, ktorí nemajú prístup k dostatočnej hygiene. Bratislavský magistrát preto zriadil karanténne mestečko na Zlatých pieskoch. Spoločnosť BUDIŠ a.s. dodala pre ľudí bez domova, ale aj pracovníkov pitný režim v podobe minerálnej vody Budiš a colového nápoja Lokálka.V spolupráci s ÚPSVaR sa spoločnosť BUDIŠ a.s. rozhodla podporiť 5 200 detí umiestnených v 68 centrách dodaním nielen pitného režimu v podobe džúsikov Ricky, minerálnych vôd Budiš a dojčenských vôd Zlatíčko, ale aj dezinfekčných prostriedkov na báze liehu na dezinfekciu povrchov. „,“ hovorígenerálny riaditeľ ÚPSVaR.Rizikové a vysoko infekčné prostredie, na ktoré sa z jedného dňa na druhý premenil Domov sociálnych služieb a Zariadenie pre seniorov v Pezinku, má taktiež svojich hrdinov, ktorí nádej nestrácajú a príkladne ukazujú, že solidarita sa z nás nevytráca, ale práve naopak, sme silnejší ako inokedy. Aj preto im v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a spoločnosťami St. Nicolaus a PD Tvrdšovce poskytli hmotnú pomoc. Dezinfekčné prostriedky na báze liehu, magnéziovú minerálnu vodu Gemerka, pramenitú vodu Zlatá Studňa, ale aj Bio Rakytníkové šťavy Tvrdošovské zlato. „“ hovorí, župan BSK.Spoločnosť BUDIŠ a.s. v zmysle zodpovednosti a bezpečnosti otestovala svojich zamestnancov na ochorenie COVID-19. Viac informácií o pomoci nájdete na stránke www.budispomaha.sk