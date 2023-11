Pomoc pri obnove domov po zemetrasení bude podľa vlády dostupnejšia

Michalovce 22. novembra (TASR) - Vyššia intenzita pomoci, lepšia dostupnosť a menej administratívy bude spojená s mimoriadnou výzvou z programu Obnov dom. Určená je pre majiteľov rodinných domov poškodených po krupobití v okresoch Michalovce a Sobrance a po zemetrasení v Prešovskom kraji. Potvrdili to v stredu v Michalovciach minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) a vicepremiér pre plán obnovy a odolnosti Peter Kmec (Hlas-SD).



Žiadatelia budú môcť požiadať o finančný príspevok od 1. decembra, a to až do výšky 22.800 eur s DPH. Mimoriadna výzva počíta s intenzitou pomoci až 95 percent z celkových oprávnených nákladov projektu. Novinkou, ktorá uľahčí obnovu domov, je vyplatenie zálohy až do výšky 7000 eur.



Obaja členovia vlády sa v Michalovciach stretli s predstaviteľmi postihnutých obcí. "Dnes som ubezpečil zástupcov samospráv, že pomoc, ktorú sme prisľúbili majiteľom viac než tisícky rodinných domov poškodených po krupobití v okresoch Michalovce a Sobrance a po zemetrasení v Prešovskom kraji, aj doručíme. Celková hodnota výzvy dosahuje až 27 miliónov eur," uviedol Taraba s tým, že pomoc bude adresná, rýchla a jednoduchšia.







Program Obnov dom a jeho výzvy spravuje Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), financovaný je z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR. "Vnímam náročnú situáciu v regiónoch, špeciálne aj v Košickom a Prešovskom kraji. Preto som rád, že hneď po nástupe novej vlády sme stihli alokovať finančné prostriedky na mimoriadnu výzvu pre regióny postihnuté živelnými pohromami a zároveň dodržať míľniky a ciele Plánu obnovy a odolnosti zamerané na zlepšenie energetickej efektívnosti rodinných domov," skonštatoval Kmec.



Envirorezort informoval, že podmienky získania finančného príspevku sú zjednodušené. Minimálna požadovaná úspora primárnej energie, ktorá musí byť obnovou rodinného domu dosiahnutá, bude na úrovni 25 percent. V predchádzajúcich výzvach musela byť vyššia ako 30 percent. Oprávnenými výdavkami budú do určitej miery tiež náklady na opravu poškodených stien po zemetrasení. Pre domy poškodené krupobitím a zemetrasením bude umožnená výmena strešnej krytiny aj v prípade, že strecha bola poškodená, ale nejde o teplovýmennú plochu s azbestovou krytinou.



Ďalšou úpravou je, že k žiadosti nebude potrebný energetický certifikát budovy (ECB) alebo projektové energetické hodnotenie domu (PEH). Tieto dokumenty spolu s ECB po obnove bude stačiť predložiť po ukončení obnovy spolu s koncovou žiadosťou o platbu, teda do 12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti zmluvy. Žiadosti bude možné podávať do 31. júla 2024.



Výzva sa týka domov postavených pred rokom 2013, nevzťahuje sa na domy, ktoré musia byť zbúrané. Vicepremiér Kmec zároveň potvrdil, že vláda v zmysle svojho uznesenia bude hľadať ďalšie možnosti pomoci pre postihnuté obce.