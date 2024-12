Pomôžme Alankovi v boji s onkologickým ochorením a genetickou poruchou

Bratislava 9. decembra (OTS) -približuje osud rodiny mladý muž. Narodil sa ako tretie dieťa mojím rodičom, manželom Zore a Pavlovi Frešovi.“ Približuje príbeh brata a rodiny Oskar Frešo. Pre podporu Alana a podobne ťažko chorých detí založili výzvu darcovskom portáli ludialudom.sk.Keď mal Alan tri roky, začala sa u neho prejavovať vzácna genetická porucha DLG4 a z nej vyplývajúci nešpecifický autizmus. Začal mať problém s vývinom a po jedle mával silné bolesti, z ktorých až kričal, červené fľaky, rozšírené zreničky. Keď mal môj brat osem, bol v roku 2020 na hranici života. Nečakane musel do nemocnice, kde mu operovali agresívny zhubný nádor na mozgu.Foto: Vladimír Šimíček (Denník N)Po operácii nasledovalozbytkov nádoru a metastáz v mieche. Alankovi sa, bohužiaľ, nepodarilo plne zotaviť a ostal v stave bdelej kómy. Napriek tomuto stavu bol prepustený do domácej starostlivosti. Zo dňa na deň sme sa museli naučiť obsluhovať medicínske prístroje, odsávať Alana cez tracheu, cievkovať ho, vymieňať kanyly.Lekári mu predpovedali smrť, no Alan je hrdina s obrovskou vôľou uzdraviť sa, a dnes napreduje. Dokáže udržať očný kontakt, reagovať na zvuky, má reflexy a s našou pomocou zvládne aj sed – čo po operácii nebolo možné.Foto: Vladimír Šimíček (Denník N)Alanov stav sa delí na dve časti, jedna v ktorej potrebujete Alana udržať pri živote a druhá výskumná, v ktorej pre Alana hľadáte liečbu. Rodičia sa museli pretransformovať na zdravotníkov a výskumníkov, ktorí monitorujú jeho životné funkcie, ako sú saturácia, tep a dychová frekvencia.Údaje pomocou otcom naprogramovaného softvéru zbierame a vyhodnocujeme prostredníctvom nich nielen okamžitý stav, ale aj efektívnosť nasadenej liečby. Tieto údaje sú konzultované s lekármi, odborníkmi na bdelú kómu a výskumníkmi v oblasti Alanovej genetickej poruchy s vidinou nájsť riešenie, preto je Alanov stav významný aj pre pomoc iným rodinám.Foto: Vladimír Šimíček (Denník N)Alanko si vyžaduje 24-hodinovú nepretržitú starostlivosť oboch rodičov, ktorí tým pádom stratili možnosť chodiť do práce. Podpora štátu sa obmedzuje na skromný opatrovateľský príspevok, ktorý pokrýva len zlomok nákladov na liečbu, rehabilitáciu, medicínske prístroje a každodenné výdavky. Aby sme mohli pokračovať v starostlivosti o Alanka, potrebujeme pomoc, už len prístroj na domáce merania EEG, ktorý umožní realizovať budúcu liečbu stojí 20 000 eur."