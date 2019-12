Pondelkové kolóny zdržia vodičov v Bratislave do 25 minút

Bratislava 9. decembra (TASR) - V pondelok ráno sa vodiči na bratislavských cestách zdržia do 25 minút. Informuje o tom Stella centrum.



Asi 25-minútové zdržanie hlásia na D1 pred vjazdom do Bratislavy pred Prístavným mostom, v smere zo Senca.



Kolóny sa tvoria medzi Mostom pri Bratislave a Hornými Dielmi, v Bratislave na Hradskej v smere z Vrakune do centra a na ulici Svornosti a na Popradskej sa v smere do mesta. V týchto úsekoch sa vodiči zdržia do 20 minút.