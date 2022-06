Ponechanie dieťaťa v rozpálenom aute môže mať fatálne následky

Bratislava 20. júna (TASR) - Ak rodičia zabudnú dieťa v rozpálenom aute, môže to mať fatálne následky. Upozornila na to primárka oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny Nemocnice sv. Michala Martina Ščesná v rámci preventívnej kampane polície Nezabudni na mňa v aute. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.



"Žiaľ, ak rodičia zabudnú dieťa v rozpálenom aute, ktoré sa pri vonkajších podmienkach mení na saunu, je vysoko pravdepodobné, že oň prídu. Detský organizmus sa prehreje tri- až päťkrát rýchlejšie ako telo dospelého," varovala lekárka. Ako vysvetlila, dieťa v aute postupne malátnie, je unavené, pridružujú sa bolesti hlavy, zvracanie. "Koža je červená, neskôr bledne. Zrýchli sa pulz aj dýchanie. Neskôr sa objavia kŕče, nasleduje bezvedomie, zastavenie krvného obehu, dýchania a nastáva smrť," priblížila.



Cieľom preventívnej kampane Nezabudni na mňa v aute je upozorniť na nebezpečenstvo ponechania dieťaťa a domácich maznáčikov v rozhorúčenom aute. Kampaň sa začala v roku 2018. "Policajti po celom Slovensku aj toto leto rozdajú 10.000 letákov najmä na parkoviskách nákupných centier, v okolí kúpalísk, nemocníc, jednoducho všade tam, kde je možné stretnúť rodičov s deťmi či vodičov so psíkmi," avizovala Bárdyová.



Polícia odporúča ľuďom umiestniť si propagačné materiály na viditeľné miesto v aute, aby pri opúšťaní vozidla mali na očiach, že nemajú dieťa ani psa nechať osamote v aute. "Ako pripomienka môžu poslúžiť napríklad aj mobil, peňaženka alebo kabelka na zadnom sedadle, bez ktorých človek bežne z auta nevystúpi," radí hovorkyňa.



Ponechanie dieťaťa v aute môže mať trestnoprávnu dohru. Môže ísť o trestný čin opustenia dieťaťa, ktoré si nevie pomôcť samo, kde hrozí jeden až päť rokov väzenia, pri deťoch mladších ako šesť rokov hrozí až desaťročné väzenie. Osoba môže navyše čeliť aj obvineniu z ublíženia na zdraví či v krajnom prípade z usmrtenia, ak takéto konanie viedlo k poškodeniu zdravia či k smrti dieťaťa.



Zviera ponechané v rozhorúčenom aute sa môže riešiť ako priestupok vo veterinárnej oblasti, za ktorý hrozí fyzickej osobe pokuta až do výšky 1000 eur. Za určitých okolností môže mať skutok aj trestnoprávnu dohru v podobe trestného činu týrania zvierat, za ktorý hrozí trest odňatia slobody až na dva roky, v závažnejších prípadoch až päť rokov.