Farebné ponožky sú opäť symbolom Svetového dňa Downovho syndrómu

Bratislava 21. marca (TASR) - Ponožky rôznych farieb či veľkostí môžu opäť pomôcť pri podpore šírenia povedomia o Downovom syndróme. Pri príležitosti pondelkového Svetového dňa Downovho syndrómu sa spustila slovenská kampaň #PonozkovaVyzva. Tá podporuje celosvetovú kampaň s názvom #WDSD. Informovala o tom Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku s organizáciami SOCIA a Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím (ZPMP) v SR.



Tento rok sa kampaň #WDSD nesie v znamení "Inklúzia znamená..." (#inclusionmeans), ktorá poukazuje na to, že ľudia s Downovým syndrómom nemajú byť na okraji spoločnosti, ale sú súčasťou nás všetkých. "Robia svet rozmanitejším, zaujímavejším a nápaditejším. Pracujú v reštauráciách, v rôznych službách, sú svedomití a lojálni zamestnanci. O svojom talente nás presviedčajú na medzinárodných súťažiach v tanci, športe či výtvarnom umení. Je v nich veľký potenciál. Verejnosť by mala dať šancu sebe aj im na bližšie spoznanie sa a rovnocenné partnerstvo s rešpektom," skonštatovala Iveta Mišová zo ZPMP.



Potreba prijatia a pochopenia ľudí má podľa Marie Machajdíkovej z nadácie SOCIA ďalší silný rozmer v súvislosti s aktuálnym dianím na Ukrajine. "V týchto dňoch nesmieme zabúdať, že prichádzajú na Slovensko ľudia so špecifickými potrebami. Nielen individuálne, ale už nás kontaktujú aj veľké organizované skupiny ľudí so zdravotným znevýhodnením. Máme nádej, že aj desať rokov cieleného zvyšovania povedomia o potrebách ľudí s Downovým syndrómom pripravilo našu verejnosť na prijatie aj tých najzraniteľnejších utečencov," podotkla.



V roku 2012 bol prvýkrát vyhlásený 21. marec ako Svetový deň Downovho syndrómu. Tento deň by mal v jednotlivých krajinách prispieť k lepšiemu pochopeniu života ľudí s Downovým syndrómom.



"Downov syndróm vzniká vo väčšine prípadov ako spontánna mutácia, keď dochádza k zvýšeniu 21. chromozómu, a teda postihnutý jedinec má tri chromozómy 21. Preto sa ochorenie nazýva aj trizómia 21. Výskyt na Slovensku je asi jeden prípad na 700 pôrodov," ozrejmil primár Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Nemocnice Agel Košice-Šaca Erik Dosedla.



V minulosti približne 90 percent pacientov s Downovým syndrómom zomieralo pred 25. rokom. "V súčasnosti sa vďaka včasnej liečbe sprievodných ochorení priemerná dĺžka života predlžuje, hoci samotné ochorenie lekári zatiaľ nevedia liečiť,“ priblížil gynekológ. Chromozomálne chyby sa v súčasnosti vyhľadávajú skríningovými vyšetreniami.