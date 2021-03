Ponožky rôznych farieb sú symbolom Svetového dňa Downovho syndrómu

Bratislava 21. marca (TASR) - Ponožky rôznych farieb opäť môžu pomôcť pri podpore povedomia o Downovom syndróme. Pri príležitosti nedeľného Svetového dňa Downovho syndrómu sa spustila slovenská kampaň #PonozkovaVyzva. Tá podporuje celosvetovú kampaň s názvom #WDSD21. Informovala o tom Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku s organizáciami SOCIA a Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím (ZPMP) v SR.



Tento rok sa celosvetová kampaň #WDSD21 nesie v znamení „Spojenie“ (#connect). Symbolizuje, že ľudia s Downovým syndrómom nemajú stáť na okraji spoločnosti, ale majú byť súčasťou diania a v neustálom spojení s bežnými aktivitami. „Cieľom je ukázať, ako ľudia s Downovým syndrómom komunikujú s okolitým svetom - s kamarátmi, spolužiakmi, rodinou, učiteľmi či kolegami prostredníctvom mobilných telefónov, tabletov, notebookov, počítačov a zdôrazniť ich technické zručnosti, vedomosti a tvorivosť,“ spresnil Róbert Lezo zo Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku.



Mária Machajdíková z nadácie SOCIA pripomína, že ľudia s Downovým syndrómom prežívajú dobu pandémie rovnako ťažko ako každý. "Ľudia s Downovým syndrómom sú napriek istej podobnosti krásne rozmanití. Mnohí sú talentovaní umelci, športovci a mnohí len takí obyčajní ľudia. Tak to na svete chodí a tak to má byť. Naozaj nie je dôvod ich vyčleňovať, práve naopak," doplnila Iveta Mišová zo ZPMP v SR.



V roku 2012 bol prvýkrát vyhlásený 21. marec ako Svetový deň Downovho syndrómu. Tento deň by mal v jednotlivých krajinách prispieť k lepšiemu pochopeniu života ľudí s Downovým syndrómom.