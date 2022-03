Ponuku na rekonštrukciu hradu Krásna Hôrka predložilo päť záujemcov

Na snímke zľava generálny riaditeľ SNM Branislav Panis a riaditeľka SNM – Múzea Betliar Tímea Mátéová počas tlačovej konferencie k obnove hradu Krásna Hôrka 2012 - 2022 v Bratislave 10. marca 2022. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 10. marca (TASR) – Vo verejnom obstarávaní na realizáciu rekonštrukcie hradu Krásna Hôrka a revitalizáciu jej bezprostredného okolia prišlo do stanového termínu, 8. marca, päť ponúk. V súčasnosti ich vyhodnocuje expertná komisia. Vo štvrtok o tom informovali zástupcovia Slovenského národného múzea (SNM), ktorí o aktuálnej situácii pri obnove národnej kultúrnej pamiatky referovali v deň 10. výročia devastačného požiaru historického objektu.Generálny riaditeľ SNM Branislav Panis pripomenul, že cieľom je realizovať stavbu po etapách s nastavenými míľnikmi výstavby a následne požiadať o predčasné užívanie niektorých ucelených častí hradného komplexu, teda o sprístupnenie určitých častí hradu pre verejnosť. "," dodal Panis.Šéf národnej zbierkotvornej inštitúcie zdôraznil, že od začiatku sa malo rátať s rozsiahlejšou rekonštrukciou, podobnou komplexnej obnove hradu prebiehajúcej v rokoch 1956 - 1989. "," upozornil Panis. Uistil zároveň, že súčasná plánovaná obnova prinesie nielen estetický výsledok, ale zohľadní aj všetky požiadavky na návštevu moderného múzea 21. storočia.V tejto súvislosti zopakoval, že zámerom plánovanej obnovy je zachovať originálne historické konštrukcie a ochrániť autenticitu objektu. Obnova má preto zbaviť hradný komplex nevhodných zásahov havarijných sanácií z minulosti a prinavrátiť zlikvidované prvky tradičnými remeselnými postupmi.Riaditeľka SNM – Múzea Betliar Tímea Mátéová zdôraznila, že Krásna Hôrka je v súčasnosti síce zatvorená, no nechátra. "," deklarovala. Priblížila tiež, že rovnako je na komplexnú revitalizáciu pripravené bezprostredné okolie. Vo vstupnom areáli majú návštevníci nájsť nové parkoviská spĺňajúce aktuálne požiadavky na ekológiu a funkčnú vybavenosť vrátane miest na nabíjanie elektromobilov, elektronického informačného systému. "," doplnila Mátéová.Na obnove hradu Krásna Hôrka bolo ku koncu roka 2021 preinvestovaných 6.805.175 eur, ktoré pochádzali najmä z poistného plnenia, v menšej miere zo štátneho rozpočtu a verejnej zbierky. Na komplexnú obnovu dolného, stredného a horného hradu plus podhradia vyčlenila vláda takmer 35 miliónov eur.Hrad Krásna Hôrka zdevastoval 10. marca 2012 požiar, ktorý vznikol na trávnatom poraste na hradnom kopci, odkiaľ sa preniesol na samotný hrad.