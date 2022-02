Ponuky na pásovú techniku pre Ozbrojené sily SR predložili 4 krajiny

Bratislava 1. februára (TASR) - Ponuky na pásovú techniku pre Ozbrojené sily (OS) SR predložili štyri krajiny. Ide o Maďarsko, Švédsko, Španielsko a Poľsko. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková. Rezort oslovil celkovo 33 štátov. Podľa hovorkyne sú so záujmom spokojní.



V prvej fáze plánuje ministerstvo nakúpiť 152 kusov pásovej techniky. Predpokladané náklady na projekt predstavujú 1,739 miliardy eur s DPH, z toho samotné vozidlá by mohli stáť 1,447 miliardy eur. Obstarávanie sa uskutoční formou vláda-vláda. Vyhodnotenie zaslaných ponúk má rezort predložiť kabinetu do konca júna 2022.



Technické špecifikácie majú pri hodnotení ponúk váhu 30 percent, cena 35 percent, logistická podpora desať percent a 25 percent zapojenie slovenského obranného priemyslu. Zapojenie slovenského priemyslu z celkovej ceny akvizície by malo byť minimálne 40 percent.



Ako argumentoval rezort v materiáli predloženom pri schvaľovaní obstarávania na vláde, v súčasnosti sú Ozbrojené sily SR vyzbrojené pásovou technikou, ktorá je na konci technickej životnosti s prevádzkyschopnosťou na úrovni 30 percent. Jej použiteľnosť je podľa MO SR preto problematická, najmä pre nedostupnosť náhradných dielov i servisnej podpory.