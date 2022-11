Popelková: Sviatok všetkých svätých je prikázaný sviatok

Bratislava 1. novembra (TASR) - V Rímskokatolíckej cirkvi je Sviatok všetkých svätých slávnosťou a súčasne prikázaným sviatkom, ktorý sa slávi omšami v kostoloch alebo omšami a pobožnosťami na cintorínoch. Pre TASR to priblížila Katarína Popelková z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied (SAV). Podľa zákona je 1. november na Slovensku dňom pracovného pokoja.



"Veriaci tejto cirkvi majú teda možnosť venovať sa jeho sláveniu cirkvou predpísaným spôsobom bez nutnosti napríklad vziať si na tento deň dovolenku. Tí, ktorí nie sú príslušníkmi Rímskokatolíckej cirkvi, ho využívajú na aktivity spojené so spomienkou na zosnulých členov rodiny a známych, ktoré majú sekulárnu povahu, ale aj na aktivity, ktoré tvoria súčasť náboženských rituálov, napríklad pripomínanie si zosnulých, spomínanie alebo modlitbu pri hroboch, účasť na pobožnostiach," povedala Popelková.



Pri dátume 2. november je v občianskom kalendári SR označenie Pamiatka zosnulých. "V zákone o sviatkoch sa nespomína a, ak nepripadne na sobotu alebo nedeľu, je bežným pracovným dňom. Najrozšírenejšími aktivitami obyvateľov Slovenska v tento deň je zapaľovanie sviečok na hroboch príbuzných a známych a návšteva cintorínov, na ktorých sú tieto hroby," priblížila Popelková.



V Rímskokatolíckej cirkvi sa nazýva Spomienkou na všetkých verných zosnulých. Jeho obsahom je podľa odborníčky pripomínanie si všetkých duší v očistci a pomoc týmto dušiam modlitbami a odpustkami, ktoré možno získať v deň sviatku alebo v nasledujúcich niekoľkých dňoch návštevou kostola či cintorína a modlitbou.



"Zapaľovanie sviečok na hroboch je pre katolíkov znakom nesmrteľnosti duší a Božieho milosrdenstva. V Evanjelickej cirkvi a. v. má sviatok slávený v tento deň názov Pamiatka zosnulých. Veriaci počas neho prichádzajú k hrobom príbuzných a známych a spomínajú na nich. Hoci zapaľovaniu sviečok na hroboch neprikladajú rovnaký zmysel ako katolíci, aj pre väčšinu z nich je zapálenie sviečky, či už na cintoríne alebo doma, ako spomienka na zosnulých, súčasťou prežívania tohto dňa," zhrnula Popelková.



Priblížila, že všeobecne rozšírenou praktikou je v období tesne predchádzajúcemu prelomu októbra a novembra čistenie a úprava hrobov príbuzných, ich výzdoba kvetmi. "Najviac ľudí spája predvečer 2. novembra s navštevovaním cintorínov a zapaľovaním sviečok na hroboch. Okrem hrobov príbuzných a známych ľudia zapaľujú sviečky aj pri ústredných krížoch cintorínov, ale tiež pri sekulárnych pamätníkoch obetiam násilia a pri hroboch významných osobností," uviedla Popelková.



K prvkom sviatkovania patrí podľa jej slov dnes aj cestovanie do miest s cintorínmi, kde sú hroby príbuzných a známych, prípadne aj návštevy rodín vzdialených príbuzných. "Voľný deň občania využívajú aj na spoločenské aktivity, turistiku a šport. Spoločné rodinné aktivity podmieňuje aj fakt, že deti majú v tomto čase niekoľkodňové školské prázdniny," uzavrela Popelková.