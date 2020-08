Workshop chce oživiť prácu s vlnou, ktorá sa v súčasnosti stal odpadom

Poprad 24. augusta (TASR) – Pranie, česanie ovčej vlny na krampliach a bubnovej česačke, pradenie na vretienku, technika mokrého a suchého plstenia – to všetko čaká účastníkov workshopu Spoznaj ovčiu vlnu, ktorý sa uskutoční 29. augusta v Poprade na Námestí sv. Egídia v priestoroch Recyklátor. TASR o tom informovala autorka projektu Lívia Pemčáková s tým, že workshop v čase od 14:30 do 17:30 chce ľudom priblížiť prácu s vlnou, ktorá sa v súčasnosti stala skôr odpadom.



Študentka Sokratovho inštitútu Lívia Pemčáková z Novej Lesnej organizuje spolu s platformou Recyklátor workshop, ktorého cieľom je rozvíjať v účastníkoch zručnosti spojené s ručným spracovaním vlny, scitlivovať ich vnímavosť voči prírodným materiálom, podnecovať záujem o ich pôvod a šetrné využite. Pemčáková priblížila, že súčasťou workshopu je výroba vlastného vlneného výrobku – obal na mobil alebo šperk, pričom vlna použitá na workshope pochádza z chovu lokálnych chovateľov.



Ako ďalej ozrejmila autorka projektu, chov oviec a ručné spracovanie vlny má bohatú tradíciu na území severného Slovenska a Vysokých Tatier. Počas 19. a 20. storočia sa tento stav postupne menil a ovčiarstvo i remeslá s ním spojené sa dostali do úzadia. Znižovanie počtu chovaných oviec, dopyt po syntetických materiáloch a industrializácia spôsobili, že záujem o ovčiu vlnu výrazne poklesol.



„Napriek tomu, že je vlna aj dnes prirodzeným produktom chovu, pre väčšinu slovenských chovateľov predstavuje z dôvodu nedostatku odberateľov záťaž. Končí ako odpad na skládkach, alebo je zakopávaná do zeme. Vlna je však unikátna a všestranná surovina, a to vďaka svojim jedinečným materiálovým vlastnostiam,“ zdôraznila Pemčáková.



Rovnako podľa nej vymizli i väčší odberatelia, ktorí by vlnu od miestnych chovateľov vykupovali. Globálny trend pretláča vlnu typu merino, ktorá pochádza z Austrálie a Nového Zélandu. Organizátorka projektu preto spolupracuje s lokálnymi chovateľmi oviec.