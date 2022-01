Popradské letisko sa otvorilo svetu, jubilujú Timková a Piaček

Bratislava 17. januára (TASR) – Hoci má dnes hudobný skladateľ MAREK PIAČEK iba 50 rokov, jeho dielo je úctyhodné – možno spomenúť operu Posledný let venovanú Štefánikovi, či rozhlasovú operu Stručné dejiny vesmíru. Známy bol aj ako člen skupiny Požoň sentimentál.



Pred 210 rokmi sa v Slovenskej Ľupči narodil národný buditeľ, vydavateľ a prvý slovenský profesionálny novinár DANIEL GABRIEL LICHARD, vydavateľ prvého ľudového kalendára Domová pokladnica.



Jeho mladší kolega YEHUDA LAHAV dlhé roky svojím príjemným hlasom informoval slovenských divákov a poslucháčov o dianí v Izraeli. Narodil sa pred 92 rokmi v Košiciach.



Svoje 72. narodeniny oslavuje futbalista, legenda Slovana Bratislava a držiteľ troch federálnych ligových titulov, československý reprezentant a majster Európy z roku 1976 JÁN ŠVEHLÍK.



Slovenská herečka INGRID TIMKOVÁ získala Českého leva za film Anjel milosrdenstva a nominovaná bola aj za snímku Horem pádem. Je držiteľkou divadelného ocenenia Dosky. Dnes jej fanúšikovia môžu gratulovať k 55. narodeninám.



Brit Andrew Smith Hallidie získal 17. januára 1871 patent na električku. Prvú električkovú dráhu na základe jeho plánov postavili o dva roky neskôr v San Franciscu.



Pred 120 rokmi v Bratislave spustila výrobu Cvernová fabrika, alebo tiež Bratislavská cvernová továreň. Dodnes stojí jej historická budova neďaleko Trnavského mýta.



Významným dátumom bol 17. január 1970 pre popradské letisko – v tento deň ho sprevádzkovali aj pre medzinárodnú leteckú dopravu, keďže sa blížili Majstrovstvá sveta v klasickom lyžovaní na Štrbskom Plese. Konali sa vo februári 1970.



Pred 224 rokmi, teda 17. januára 1798 sa narodil sa francúzsky filozof, zakladateľ pozitivizmu AUGUSTE COMTE.



Známy český filozof VÁCLAV BĚLOHRADSKÝ, má dnes 78 rokov.



Silou svalov a tvrdosťou úderov sa preslávil boxer MUHAMMAD ALI, vlastným menom Cassius Marcellus Clay. V roku 1960 sa stal olympijským víťazom. Dnes by mal 80 rokov.



Meniny má dnes Nataša. Toto meno má ruský pôvod a v preklade znamená "dieťa Vianoc".



Pred 31 rokmi sa začala operácia Púštna búrka, keď medzinárodné jednotky v Perzskom zálive pod velením USA podnikli letecký útok na Irak s cieľom oslobodiť Kuvajt.



Pred 73 rokmi sa narodil americký komik ANDY KAUFMAN, známy svojím provokatívnym humorom. Zomrel ako 35-ročný.



V životopisnom filme Muž na mesiaci Kaufmana skvele stvárnil americký herec a komik JIM CARREY. Snímku nakrútil český režisér Miloš Forman. Carrey však má s Kaufmanom ešte čosi spoločné – a to dátum narodenia. Dnes je Jim Carrey čerstvým šesťdesiatnikom.



Svoje 66. narodeniny oslavuje britský spevák PAUL YOUNG.