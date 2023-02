Popredný sinológ Jozef Marián Gálik sa narodil pred 90 rokmi

Igram/Bratislava 21. februára (TASR) - Výrazne sa podieľal na tom, že sa sinológia stala na Slovensku vedným odborom a pedagogickým odborom. Jeho odbornosť prekročila hranice Slovenska a stal sa známym aj v medzinárodných vedeckých kruhoch. V utorok 21. februára uplynie od narodenia sinológa, literárneho vedca a prekladateľa Jozefa Mariána Gálika 90 rokov.



Jozef Marián Gálik sa narodil 21. februára 1933 v obci Igram. Po maturite na Druhom štátnom gymnáziu v Bratislave roku 1953 začal študovať sinológiu a dejiny Ďalekého východu na Filologickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe u profesora Jaroslava Průška. Predmetom jeho diplomovej práce bolo dielo spisovateľa Mao Tuna (1996 - 1981). Postgraduálne štúdium absolvoval v rokoch 1958 - 1960 na Pekinskej univerzite.



Po návrate z Číny začal od novembra 1960 pracovať v Kabinete orientalistiky Slovenskej akadémie vied (Neskôr Ústav orientalistiky SAV), kde sa spolu s Annou Doležalovou - Vlčkovou stal zakladateľom slovenskej sinológie ako vedného odboru. V roku 1966 obhájil vedeckú hodnosť kandidáta vied a o rok neskôr sa dostal na jednoročné štipendium Nadácie Alexandra von Humboldta na Mníchovskej univerzite, kde mu vyšla v anglickom jazyku publikácia Mao Tun and Modern Chinese Literary Criticism. V rokoch 1987 - 1997 absolvoval aj niekoľkomesačné výskumné pobyty na zahraničných univerzitách a vo výskumných centrách v Hongkongu, Berlíne, Bonne a Tchaj-peji.



Predmetom jeho vedeckého bádania bola čínska literatúra a literárna kritika, čínsko-západná kultúrna história, porovnávací výskum čínskej a západnej literatúry. Po roku 1989 sa venoval aj štúdiu vplyvu Biblie na čínsku literatúru a kultúru. V Nemecku mu na túto tému vyšla monografia Influence, Translation, and Parallels: Selected Studies on the Bible in China. Ako jeden z prvých sinológov sa zaoberal čínskou ženskou poéziou.



Okrem pôsobenia v Ústave orientalistiky SAV prednášal od roku 1988 do roku 2000 čínske dejiny, literatúru a filozofiu aj na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je autorom mnohých vedeckých monografií, štúdií a recenzií. Väčšinu z jeho vedeckých prác preložili do svetových jazykov.



Medzi siedmimi prekladmi z čínštiny do slovenčiny významné miesto zaujíma román Rikšiar od spisovateľa Lao Šeho. V roku 2006 v jeho preklade vyšiel aj zborník básní čínskych poetiek od 2. storočia pred n. l. až po 19. st. n. l. pod názvom Krehké ako chryzantémy.



Jozef Marián Gálik získal viaceré ocenenia za svoju vedeckú prácu ako Striebornú plaketu Ľudovíta Štúra (1983), Zlatú plaketu Ľudovíta Štúra (1998), Zlatú medailu Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (200) či Zlatú medailu SAV (2013). Je tiež nositeľom prestížnej ceny Alexandra von Humboldta za rok 2005 za celoživotné dielo, najmä za zásluhy pri výskume modernej čínskej literatúry vo vzťahu k svetovej.