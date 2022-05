Popredný slovenský archeológ Václav Furmánek má 80 rokov

Ostrava-Vítkovice/Bratislava 1. mája (TASR) - Rozsah vedeckých záujmov Václava Furmánka je mnohostranný a súvisí nielen s dobou bronzovou, ale so všetkými obdobiami praveku a včasnej doby dejinnej na území Slovenska. Výrazne formoval podobu modernej slovenskej archeológie, pričom sa etabloval doma aj v zahraničí. Počas celého profesionálneho života zostal verný jedinému pracovisku - od roku 1964 pôsobí v Archeologickom ústave SAV v Nitre.



V nedeľu 1. mája sa popredný reprezentant slovenskej aj európskej archeológie profesor Václav Furmánek dožíva 80 rokov.



Václav Furmánek sa narodil 1. mája 1942 v Ostrave-Vítkoviciach. Po úspešnom ukončení Jedenásťročnej strednej školy a absolvovaní štúdia archeológie na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne nastúpil v júli 1964 do Archeologického ústavu SAV v Nitre, v ktorom pracuje dodnes.



Doktorskú dizertačnú prácu obhájil na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne v roku 1968 a získal titul PhDr., v roku 1992 obhájil doktorskú dizertáciu, získal vedeckú hodnosť doktor vied (DrSc.) a v apríli 2004 sa stal vysokoškolským profesorom. V júni roku 2012 bol zvolený za emeritného člena Učenej spoločnosti SAV.



Od nástupu do Archeologického ústavu SAV viedol Václav Furmánek rozsiahle archeologické výskumy v rôznych oblastiach Slovenska. Predovšetkým išlo o výskumy v Liptovskej Mare, Šafárikove (v súčasnosti Tornaľa), Radzovciach, Drni, Žehre, Pincinej, Kyjaticiach, Včelinciach, Cinobani a v spolupráci s Maďarským národným múzeom v Budapešti aj v maďarskej obci Szögliget. Výskumy priniesli rozsiahlu bázu na štúdium viacerých období praveku a včasnej doby dejinnej.



Výslednicou bohatej publikačnej činnosti Václava Furmánka je 19 monografií a viac ako 250 vedeckých a odborných publikácií. Aktívne sa podieľal tiež na medzinárodnej vedeckej spolupráci. Dôkazom toho je účasť na vyše 60 zahraničných konferenciách, ale aj edičná činnosť v zahraničí, kde vydal viac ako 100 vedeckých a odborných prác. O uznaní jeho prínosu v oblasti vedy svedčí aj členstvo v Nemeckom archeologickom ústave (člen korešpondent), ako aj to, že bol členom európskeho poradného výboru pre prípravu a realizáciu 25. výstavy Rady Európy "Bohovia a héroovia doby bronzovej", ktorá sa prezentovala v Kodani, Bonne, Paríži a Aténach.



Osobitnú kapitolu v živote Václava Furmánka predstavuje oblasť popularizácie výsledkov archeológie v národnom i medzinárodnom kontexte. Táto sféra je nielen mimoriadne mnohostranná, ale najmä - čo do rozmernosti - aj rozsiahla. Popri desiatkach vedecko-populárnych príspevkov je aj autorom malého archeologického skanzenu v Kyjaticiach. Realizoval muzeálne archeologické expozície v Bratislave, v Košiciach, Rimavskej Sobote a tematické výstavy v Rimavskej Sobote, vo Fiľakove, v Lučenci, v Cinobani a v Radzovciach.



Na jeho počesť vyšiel pri príležitosti 70. narodenín v roku 2012 rozsiahly vedecký vyše štyristostranový zborník "Václav Furmánek a doba bronzová".



Za svoje vedecké a kultúrne pôsobenie získal profesor Václav Furmánek viacero cien a vyznamenaní. V roku 2002 dostal Zlatú čestnú plaketu SAV Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách a o rok neskôr si prevzal od hlavy štátu Medailu prezidenta Slovenskej republiky za významné zásluhy o rozvoj archeológie a významnú reprezentáciu SAV a Slovenska doma aj v zahraničí. Od roku 2006 je čestným občanom obce Radzovce.



Zdroj: http://archeol.sav.sk, http://www.archeologiask.sk, www.osobnosti.sk