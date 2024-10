Populárna speváčka a herečka Eva Máziková sa dožíva 75 rokov

V utorok 8.júna sa začal v Bratislave VI. ročník Medzinárodného festivalu populárnych piesní Bratislavská lýra 1971. Eva Máziková, nositeľka Striebornej lýry za rok 1971, spieva súťažnú pieseň ”Orfeus a Eurydika od J. Siváčka a T. Janovica, 11. júna 1971. Foto: TASR - M. Borodáčová

Na archívnej snímke speváčka Eva Máziková (na snímke) prišla podporiť Dobrý bazár Trenčianskej nadácie 20. decembra 2014 v Trenčíne. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 29. októbra (TASR) – Mnohí ju poznajú nielen ako populárnu speváčku, ale aj ako nevernicu Hanku šliapajúcu kapustu zo scénky kultového filmu Pacho, hybský zbojník, pri ktorej sa legendárny Jozef Kroner zmohol len na to, aby z kapusty ochutnal.Známa slovenská speváčka a príležitostná herečka Eva Máziková, ktorá od začiatku kariéry púta pozornosť svojím temperamentom, sa v utorok dožíva 75 rokov.Eva Máziková sa narodila 29. októbra 1949 v Bratislave. Po maturite na Gymnáziu Metodova v Bratislave začala študovať na právnickej fakulte. Po dvoch rokoch štúdium prerušila, pretože sa chcela venovať sľubne sa vyvíjajúcej speváckej kariére. K právu sa už nevrátila, ale neskôr v Nemecku vyštudovala trojročnú školu na Fakulte lekárskej kozmetiky. Do povedomia sa dostala po účinkovaní v súťaži Zlatá kamera v roku 1967, kde zvíťazila s pesničkou od Heleny Vondráčkovej – Chytila jsem na pasece motýlka.Už počas štúdia vyhrala viacero amatérskych speváckych súťaží. V roku 1966 to bolo prvé miesto v televíznej súťaži Zlatá kamera aj v súťaži Hľadáme spevácke talenty. Od roku 1967 spievala s orchestrom Vlada Hronca, rok nato s ním vystupovala aj v zahraničných nočných kluboch. V roku 1969 získala ceny i v televíznej súťaži Vyberte si pesničku. V roku 1970 súťažila prvýkrát na Bratislavskej lýre s pesničkou V siedmom nebi. Rok nato získala striebornú lýru za skladbu Orfeus a Euridika, v roku 1972 zlatú lýru za pieseň Krédo.," uviedla pre TASR Eva Máziková.Spievala aj v zahraničí na festivaloch Zlatý Orfeus v Bulharsku, v poľských Sopotoch, kde získala tretiu cenu v súťaži interpretov, aj na festivale v Tokiu. V rokoch 1970 až 1975 bola členkou orchestra Braňa Hronca, s ktorým nahrala LP platňu Braňo Hronec uvádza. V roku 1972 vydala svoj prvý profilový album Stratil sa mi bumerang a o rok neskôr sa prezentovala ďalším albumom s názvom Eva Máziková.Do povedomia filmových fanúšikov sa zapísala ako Hanka z kultového filmu Pacho, hybský zbojník, ktorý v roku 1975 nakrútil Martin Ťapák. V roku 1976 sa vydala do Bavorska a dodnes má trvalý pobyt v Mníchove.," povedala speváčka.Jej diskografia po roku 2000 obsahuje tri albumy, Návraty (2001) so známou rovnomennou skladbou, Copa Tropicana (2002), album zostavený prevažne z piesní s tematikou leta. Z albumu Iná žena (2004) pochádzajú známe skladby Iná žena, Každý deň ťa smiem, Raz sa ti vrátim či Hraj s láskou fér.," doplnila pre TASR Máziková.zdroj: csfd.cz