Poradca premiéra David L. sa má po opäť postaviť pred súd
Obžalovaný trvá na svojej nevine a tvrdí, že skutky, z ktorých ho vinia, sa nestali. Kriminalizácia jeho osoby má mať údajne politické pozadie.
Autor TASR
Banská Bystrica 29. marca (TASR) - Bývalý sudca a súčasný poradca predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) a advokát David L. sa má budúci týždeň po viac ako mesačnej pauze opäť postaviť pred súd. Najbližšie termíny hlavného pojednávania sú na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici vytýčené na 1. a 2. apríla. David L. je obžalovaný zo zločinu zasahovania do nezávislosti súdu a prečinu nepriamej korupcie z obdobia, keď ešte pôsobil na poste predsedu Okresného súdu Bratislava III.
Prokurátor podal obžalobu na Davida L. v júli 2022. Samosudca ŠTS ju odmietol, prokurátor však podal voči tomu sťažnosť, o ktorej rozhodol Najvyšší súd SR. Ten rozhodnutie prvostupňového súdu zrušil a uložil mu, aby vo veci znovu konal a rozhodol.
