Poradcom Petra Pellegriniho by sa mohol stať Jozef Banáš

Bratislava 17. júna (TASR) - Poradcom prezidenta SR Petra Pellegriniho pre kultúru a médiá by sa mohol stať spisovateľ Jozef Banáš. Potvrdil to pre TASR s tým, že ho prezident oslovil, rokoval s ním, nič však ešte nie je definitívne.



"Je to pre mňa veľká pocta. Keby som sa poradcom stal, rád prispejem. Moja celoživotná ambícia bola a je vytvárať dobrý obraz Slovenskej republiky vo svete. Malá krajina ako Slovensko to môže dokázať len prostredníctvom vedy, kultúry a športu," povedal Banáš. Pripomenul, že dlhé roky pracoval a ďalej spolupracuje so zahraničím v oblasti kultúry.



Post poradcu prezidenta považuje za výzvu. "Mám pocit, že celkom spĺňam kritériá, v takmer 40 štátoch zverejnili moje romány, eseje, reportáže, hry, mám päť zahraničných cien za literatúru, absolvoval som viac ako 20 prednášok o slovenskej kultúre, histórii a spoločnosti v zahraničí," zdôvodňuje Banáš.



Taktiež tvrdí, že má medzinárodné kontakty, je jazykovo vybavený a má skúsenosti z medzinárodnej politiky. Pellegrinimu podľa vlastných slov povedal, že bude v istom zmysle robiť "diablovho advokáta". "Keď budem mať istý názor na smerovanie slovenskej kultúry smerom von, veľmi otvorene to poviem," deklaroval s tým, že nemá ambíciou zasahovať do vnútornej kultúry. "Otvorene hovorím, že nie som všeznalec kultúry, ale pokiaľ bude záujem o môj názor, mám priateľov, kontakty vo všetkých oblastiach, či už je to dráma alebo výtvarné umenie," poznamenal.



Deklaroval, že chce dať prezidentovi k dispozícii všetky svoje skúsenosti i kontakty na vytváranie dobrého obrazu Slovenska za hranicami. "Celý život som to robil, a myslím, že sa mi to aj dosť darilo. Ak aj túto pozíciu prijmem, budem to robiť pre dobro veci, bez nároku na honorár," zdôraznil Banáš.