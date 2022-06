Začalo sa verejné vypočutie kandidátov na post šéfa RTVS

Na archívnej snímke súčasný generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Jaroslav Rezník. Foto: TASR - Jakub Kotian

Poradie pri híringu nerozhodne, mienia kandidáti na šéfa RTVS



Bratislava 13. júna (TASR) - V Zimnej jazdiarni areálu Bratislavského hradu sa začalo verejné vypočutie kandidátov na post generálneho riaditeľa RTVS. Híring sa začal v dôsledku technických problémov s približne trištvrtehodinovým oneskorením. Pred členmi Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá a 14-člennou poradnou komisiou sa predstaví osem uchádzačov.Prostredníctvom vyžrebovania poradia na híringu svoje projekty riadenia a rozvoja RTVS postupne predstavia Daniel Živica, Vladimír Seman, Tibor Búza, Peter Janků, Ivan Golian, Peter Badač, Jaroslav Rezník a Ľuboš Machaj.Kandidáti majú 15 minút na vlastnú prezentáciu, ďalších 30 minút je vyhradených na otázky členov výboru i komisie, zloženej zo zástupcov z oblasti médií, štátnych orgánov, tretieho sektora, akademickej obce, menšín i znevýhodnených skupín.Do stredy 15. júna má výbor predložiť návrh na voľbu generálneho riaditeľa RTVS so svojím stanoviskom Národnej rade SR. Voľby sa uskutočnia v pléne parlamentu 22. júna, prípadné druhé kolo je naplánované na 29. júna. Podľa vyjadrení z koalície má byť voľba verejná.Zákon o RTVS uvádza, že zvoleným je kandidát, ktorý získal vo voľbe nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov národnej rady. Ak žiaden z kandidátov takúto podporu v hlasovaní nezíska, vykoná sa opakovaná voľba. Na nej sa zúčastnia dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov v prvom kole. V prípade rovnosti počtu hlasov sa na opakovanej voľbe zúčastnia všetci kandidáti, ktorí tento počet získali.Mandát generálneho riaditeľa RTVS je päťročný, šéfa telerozhlasu možno zvoliť i opakovane, najviac však na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.O úspešnosti kandidátov na verejnom vypočutí nebude rozhodovať poradie, v akom budú predstavovať svoje projekty. Zhodli sa na tom uchádzači o post generálneho riaditeľa RTVS pred začiatkom pondelkového verejného vypočutia. Väčšina zároveň priznáva, že by radšej predstúpili medzi prvými.uviedol Vladimír Seman. Ivan Golian si počká na vyžrebovanie poradia, radšej by však prezentoval projekt medzi prvými.potvrdil. Aj Ľuboš Machaj a Daniel Živica by preferovali možnosť prezentovať projekt a odpovedať na otázky medzi prvými.poukázali na minimálne polhodinové vypočutia každého z kandidátov. Súčasný generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník je pred híringom pokojný.zdôraznil.Preferované miesto v poradí prezentácií nemá ani Tibor Búza.povedal pre TASR.Okrem spomínaných kandidátov sa o post šéfa RTVS uchádzajú aj Peter Badač a Peter Janků.