PORFIX naberá ľudí, v roku 2023 spustí výrobu nových tvárnic

Foto: PORFIX a.s.

Bratislava 8. februára (OTS) - Pôvodne slovenský výrobca so sídlom v Zemianskych Kostoľanoch vstúpil na český trh v roku 2006, keď kúpil výrobný závod v Trutnove. O 10 rokov neskôr realizoval akvizíciu výrobného závodu v Ostrave. Aktuálne obsluhuje český aj slovenský trh a tržby skupiny dosahujú takmer 75 mil. EUR ročne. V roku 2023 plánuje spustiť novú výrobnú linku. Portfólio produktov tak doplní o vápennopieskové tvárnice. Pre stavebníkov sú zaujímavé predovšetkým zvukovo-izolačnými vlastnosťami.Výrobná linka na vápennopieskové tvárnice bude uvedená do prevádzky v závode Ostrava. Investícia do novej výroby dosiahne 10 mil. EUR a výroba a predaj tvárnic budú spustené budúci rok.hovorí predseda predstavenstva Martin Kováč.S navyšovaním výrobných kapacít tiež súvisí dopyt po zamestnancoch. Ostravský závod PORFIX momentálne zamestnáva 120 ľudí a len tento rok potrebuje prijať ďalších 10. Pre celú skupinu pracuje v obidvoch krajinách a troch závodoch (Ostrava, Trutnov, Zemianske Kostoľany) celkom 500 osôb.Vápennopieskové tvárnice vynikajú predovšetkým schopnosťou akumulovať teplo a zvukovo izolovať interiéry budov. Sú ťažšie a pevnejšie ako pórobetón, preto sa využívajú najmä na stavby viacpodlažných alebo nebytových objektov.vysvetľuje M. Kováč. PORFIX a.s. vyrába komplexný stavebný systém tvárnic, priečkoviek, prekladov, U-profilov, stropných nosníkov a stropných vložiek. Dopĺňa ho murovacia malta PORFIX. Stavby z PORFIXu spĺňajú najprísnejšie európske kritériá na statiku a teplotechniku. Spoločnosť nadväzuje na tradíciu založenú v roku 1958 stavbou závodu v Zemianskych Kostoľanoch. Počas pol storočia prekročila jej produkcia murovacieho materiálu objem 12 miliónov m3.Výrobky charakterizujú mimoriadne tepelno-izolačné vlastnosti, nízka objemová hmotnosť, vynikajúce fyzikálno-mechanické parametre, požiarna odolnosť, ľahká opracovateľnosť, vysoká úžitková hodnota, funkčnosť a nízka obstarávacia cena. Vďaka týmto vlastnostiam sa uplatňujú pri výstavbe rodinných domov, chát aj hospodárskych budov.