Poriadková polícia zasahovala v roku 2025 v priemere 1175-krát za deň

Bratislava 15. januára (TASR) - Poriadková polícia zasahovala v minulom roku v priemere 1175-krát za deň. Celkový počet incidentov presiahol 428.000. Najviac udalostí museli policajti riešiť v auguste, najmenej v januári. Vyplýva to zo štatistických údajov za rok 2025, ktoré na štvrtkovej tlačovej konferencii prezentovali viceprezident Policajného zboru Rastislav Polakovič, riaditeľ odboru poriadkovej polície Stanislav Hromádka a riaditeľ odboru dopravnej polície Juraj Tlacháč.
„Najzaťaženejším obvodným oddelením, v tomto prípade 8548 udalostí, je obvodné oddelenie Bratislava Ružinov - Západ, to je obvodné oddelenie v druhom bratislavskom obvode, pod ktoré patrí aj napríklad autobusová stanica Mlynské Nivy, kde vychádza priemerne každú hodinu jedna udalosť,“ uviedol Hromádka. Najmenej incidentov evidovalo v minulom roku policajné oddelenie v Šoporni, za celý rok ich bolo 107.
Policajti podľa prezentovaných dát v roku 2025 zadržali 7739 osôb podozrivých z trestnej činnosti. Zatkli takisto 968 ľudí, na ktorých vydali príslušné orgány zatykač, a z rôznych dôvodov zaistili 2827 osôb. Vypátrali aj 4024 hľadaných osôb a 2112 hľadaných vecí.
„Minulý rok bolo na Slovensku evidovaných v rámci Policajného zboru 845 bezpečnostných opatrení, najviac bolo verejných zhromaždení - 328, oproti roku 2024, keď ich bolo 81,“ prezentoval Hromádka. Okrem toho polícia dohliadala na bezpečnosť aj na kultúrnych či športových podujatiach.
„Naším cieľom je, aby sa každý občan mohol cítiť bezpečne doma, v uliciach miest a obcí aj na slovenských cestách, aby mal istotu, že polícia je pripravená konať vždy, keď vznikne reálne bezpečnostné riziko,“ vyhlásil Tlacháč.
