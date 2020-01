PORIADNE SA ROZFÚKA: Pozor si treba dať na hmlu i poľadovicu

Bratislava 22. januára (TASR) – Na hrebeňoch Tatier sa v stredu rozfúka. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy druhého stupňa.



Výstraha platí pre okresy Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad a Brezno. Podľa meteorológov by mohol vietor dosiahnuť rýchlosť 90 až 110 kilometrov za hodinu, v nárazoch 135 až 160 kilometrov za hodinu. "Predpokladaná rýchlosť vetra predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo," uvádza SHMÚ. Výstraha predbežne platí od 12.00 h do polnoci.



So silnejším vetrom treba počítať aj na horách nad pásmom lesa, a to v niektorých okresoch Žilinského a Banskobystrického kraja. Rýchlosť vetra sa odhaduje na 70 až 90 kilometrov za hodinu, v nárazoch 110 až 135 kilometrov za hodinu. Výstrahy predbežne platia od 10.00 do 23.00 h.



Takmer na celom Slovensku si treba naďalej dávať pozor na možnú poľadovicu a hmlu s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Podľa portálu zjazdnost.sk sú však v súčasnosti zjazdné všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty. Zjazdné sú tiež cesty I., II. a III. triedy, a tiež horské priechody.