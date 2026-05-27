Porota Slovak Press Photo bude hodnotiť práce online
V poradí 15. ročník súťaže napriek chýbajúcemu finančnému pokrytiu oficiálne otvoril registráciu fotografií a fotografických sérií.
Autor TASR
Bratislava 27. mája (TASR) - Slovak Press Photo je jediná medzinárodná súťaž a následná výstava novinárskej a dokumentárnej fotografie, ktorá každoročne prináša do Bratislavy výber toho najlepšieho z domácej aj medzinárodnej fotožurnalistiky. V poradí 15. ročník projektu, ktorý prepája fotografov zo Slovenska, krajín V4 a Ukrajiny, môže skončiť v online priestore. Informovali o tom organizátori na stredajšej tlačovej konferencii.
„V tomto ročníku musíme prejsť na režim, ktorý dokáže existenčne prejsť, nakoľko sme nedostali niekoľko grantov, ktoré sme v minulosti dostávali,“ uviedla garantka projektu Jana Hojstričová. Priznala, že organizátori stáli pred rozhodnutím, či vôbec pokračovať v súťaži. Napokon dospeli k rozhodnutiu, že medzinárodná porota bude hodnotiť prihlásené práce v online priestore. „Nemáme finančne pokrytú realizáciu výstavy, ak nezískame ďalšie finančné prostriedky, je možné, že aktuálny ročník bude celý v online priestore,“ dodala Hojstričová.
V poradí 15. ročník súťaže napriek chýbajúcemu finančnému pokrytiu oficiálne otvoril registráciu fotografií a fotografických sérií v kategóriách dokumentárnej, reportážnej a novinárskej fotografie. Prihlasovanie prebieha do 15. júna prostredníctvom webstránky www.slovak-press-photo.sk.
Riaditeľka Slovak Press Photo Jana Garvoldtová zdôraznila, že podpora projektu je v tomto roku minimálna, čo výrazne ohrozuje jeho realizáciu, komplikuje jeho priebeh, prípravu aj zabezpečenie. Situáciu označila za katastrofálnu a prekvapujúcu, vzhľadom na to, akú prácu organizátori súťaže odvádzajú. „Snažíme sa zohnať aj peniaze zo zahraničia,“ poznamenala.
Garvoldtová potvrdila, že z členov medzinárodnej poroty pricestuje na Slovensko len jej predseda Clément Saccomani, francúzsky kurátor a fotoeditor. Prihlásené fotografie budú spolu s ním v termíne od 19. júna do 22. júna hodnotiť poľský fotograf a dokumentárny filmár Maciek Nabrdalik, fotožurnalista Ziyah Gafić z Bosny a Hercegoviny, Marie Sumalla, fotoeditorka a vizuálna kurátorka z Francúzska, maďarský fotograf a kurátor Tamás Révész a garantka projektu Jana Hojstričová.
Kategóriu Krátke video budú hodnotiť poľská audiovizuálna umelkyňa, kameramanka a fotožurnalistka Monika Bryk a za Slovensko vizuálny umelec a filmár Tomáš Rafa a kameraman a fotograf Tomáš Stanek.
V aktuálnom ročníku je otvorených spolu deväť národných a medzinárodných súťažných kategórií. Pre Slovensko to sú kategórie Aktualita, Reportáž, Šport, Príroda a životné prostredie, Svet umenia a kultúry. Päť medzinárodný kategórií - Mladí fotografi do 26 rokov a študenti, Dlhodobý dokument, Každodenný život a Príroda a životné prostredie, Krátke video je vymedzená pre krajiny V4 a Ukrajinu. Osobitnou kategóriou sú hlavná cena Grand Prix a Grand Bratislavy, pre rok 2026 s témou Hlavné mesto príležitostí. Porota každoročne udeľuje aj cenu Mladý talent roka.
Umiestnenie výstavy víťazných fotografií do exteriéru verejného priestoru v historickom centre bratislavského Starého Mesta je podľa organizátorov mimoriadne dôležité rozhodnutie. Novinárska a dokumentárna fotografia sa tak dostáva bližšie k širšej verejnosti. Ak sa však nenájde dostatok prostriedkov na realizáciu výstavy, skončí tiež v online prostredí, podotkli.
Súčasťou aktivít projektu Slovak Press Photo je aj medzinárodná putovná výstava Voda, realizovaná s podporou Vyšehradského fondu. Po úspešných prezentáciách v Bratislave a Budapešti pokračuje výstava ďalšou zastávkou v Opave, kde je prístupná do 7. júna. Následne budú projekt prezentovať na Ukrajine a v Poľsku.
