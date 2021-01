Portál Darujme.sk zaznamenal v minulom roku nárast darov o 100 %

Bratislava 8. januára (TASR) – Slovenský internetový darcovský systém Darujme.sk prijal v roku 2020 finančné dary od individuálnych darcov pre mimovládne neziskové organizácie vo výške 3.111.886 eur. Znamená to nárast o 100 percent oproti roku 2019. Darovací systém využíva v súčasnosti 561 mimovládnych organizácií. TASR o tom informovala manažérka Darujme.sk Zuzana Behríková.



Darcovia podľa Behríkovej pomáhali aj organizáciám, ktorých sa dotkli nariadené obmedzenia a museli obmedziť svoju činnosť. Išlo napríklad o zariadenia zamestnávajúce mentálne či zdravotne postihnutých, vzdelávacie organizácie, kultúrne zariadenia a kluby pre mladých. "Darcovia však výrazne podporujú hlavne organizácie, ktoré, naopak, v tomto čase zvyšujú svoje aktivity a pomáhajú tam, kde je to potrebné, bez toho, aby im to niekto nariadil. Sú v teréne a pomáhajú ľuďom bez domova, zraniteľným komunitám, seniorom či zdravotníkom," uviedla Behríková.



Najvyššia darovaná jednorazová suma v roku 2020 bola 30.000 eur. Darcovia najčastejšie poskytnú dar vo výške desať eur. Najštedrejší mesiac bol december, keď darovali 551.892 eur.



Darujme.sk ako fundraisingový nástroj ponúka organizáciám zabezpečenú platobnú bránu, ktorá integruje všetky preferované platobné metódy v online. Vďaka nemu si mimovládky môžu bez nutnosti vlastného programovania či individuálnej spolupráce s bankami zriadiť svoju vlastnú dlhodobú darovaciu stránku a požiadať fanúšikov o podporu svojej činnosti.