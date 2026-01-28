Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Portál ESKN je aktuálne nedostupný pre technickú chybu

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Prioritou je bezpečné a stabilné obnovenie portálu ESKN, uviedol ÚGKK.

Autor TASR
Bratislava 28. januára (TASR) - Portál ESKN prevádzkovaný Úradom geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) je aktuálne pre technickú chybu nedostupný. Udalosť nemá vplyv na dáta spravované úradom. Nejde o kybernetický či bezpečnostný incident. TASR o tom v stredu informoval PR manažér ÚGKK Marek Bezák.

„Na odstránení technickej chyby intenzívne pracujú odborné tímy úradu v spolupráci s dodávateľmi. Prioritou je bezpečné a stabilné obnovenie portálu ESKN. Informačný systém CICA je však naďalej dostupný v plnej funkcionalite pre verejnosť aj pre profesionálnych používateľov bez obmedzení,“ uviedol Bezák.
