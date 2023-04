Portál Kariéra prichádza s novinkou na hľadanie práce a zamestnancov

Bratislava 18. apríla (OTS) - Kariéra oslavuje už 15 rokov na trhu a v súčasnosti prichádza aj so zmenami, ktoré sa týkajú nových funkcionalít, a tiež kompletne novej identity značky, ako aj nového tímu. V úvode roka predstavila Kariéra firmám unikátnu možnosť v získavaní zamestnancov. Tento prístup výrazne uľahčil ľuďom kontakt so zamestnávateľmi a je prvým kontaktom medzi kandidátom a spoločnosťou.Trh práce a spôsob, akým ľudia vyhľadávajú prácu sa neustále mení. Pribúdajú nové nástroje, funkcionality, či mobilné aplikácie, ktoré sa snažia naplniť očakávania spoločností, ktoré hľadajú kvalifikovaných zamestnancov. Pravdou však je, že mnohé prístupy zlyhávajú pre ich komplexnosť alebo v praxi nepoužiteľný prístup, napríklad prostredníctvom mobilných aplikácií. Kariéra predstavila novú funkcionalitu, ktorá už dnes uľahčuje firmám hľadanie nových kandidátov. Návštevnosť pracovných portálov z mobilu kontinuálne narastá (v prípade portálu Kariéra je to viac ako 70 %) a nič nenasvedčuje tomu, že sa tento trend zmení, práve naopak. Mnohé firmy preto vyvíjajú nemalé úsilie, aby týchto návštevníkov efektívne prekonvertovali k ďalším aktivitám, ako vytvorenie CV, vytvorenie profilu, alebo samotnej reakcie, teda odoslaniu CV na konkrétnu pracovnú ponuku.Pri každej pracovnej ponuke nájdu návštevníci portálu nový symbol “srdiečka”, vďaka ktorému môžu vyslať nezáväzný signál firme, ktorá zverejnila pracovnú ponuku. Spoločnosť môže následne kontaktovať e-mailom daného uchádzača výzvou na zaslanie životopisu, na základne ktorého posúdi vhodnosť kandidáta na danú pozíciu. Z pohľadu uchádzača tak ide v istom zmysle o dôležitý medzi krok na pomedzí nezáväzného záujmu o prácu a odoslaním životopisu. Naopak, firmy tak získavajú oveľa širší prehľad o záujme o ich pracovné ponuky.uviedol, riaditeľ spoločnosti Kariéra.Mnohí návštevníci, ktorí si prezerajú pracovné ponuky na mobilnom zariadení, môžu byť práve najrelevantnejšími kandidátmi pre firmy, no tie o nich prichádzajú z rôznych príčin. Jednou z nich môže byť pravdepodobnosť, že kandidát nemá v danom momente svoj životopis uložený v mobilnom zariadení, alebo v užívateľskom profile pracovného portálu. Vplyv na rozhodovanie o zaslaní životopisu kandidáta majú však aj ďalšie behaviorálne faktory ako popis pracovnej ponuky, plat, prípadne aj sebadôvera, či sa na danú pozíciu hodí. V procese medzi prečítaním si pracovnej ponuky a odoslaním CV je teda hneď niekoľko faktorov, ktoré bránia reakciám na ponuku.Nová funkcionalita umožňuje primárne návštevníkom z mobilných zariadení, ktorí nemajú aktuálne v zariadení dostupný životopis, odoslať signál firme (prostredníctvom ikony pod každou pracovnou ponukou), že ich pracovná ponuka sa im páči. Následne dostane každá firma notifikáciu o počte záujemcov o ich pracovnú ponuku a jedným kliknutím si v administračnom rozhraní vyžiada od potenciálneho kandidáta CV. Vďaka funkcionalite “Connect” tak získa inzerujúca firma lepší prehľad, slobodu a širší výber kandidátov.Zistite viac o novinke Kariéra Connect