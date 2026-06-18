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Portugalská armáda nasadí na Slovensku drony vlastnej výroby
Drony sú výsledkom výskumného a vývojového projektu portugalskej spoločnosti Beyond Vision v spolupráci s armádou.
Autor TASR
Lisabon 18. júna (TASR) - Portugalská armáda nasadí v rámci svojho národného kontingentu na Slovensku po prvýkrát drony, ktoré boli vyvinuté a vyrobené v Portugalsku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Lusa.
„Ide o prvé prototypy spĺňajúce vojenské požiadavky definované portugalskou armádou, vyrobené v Portugalsku a vyvinuté s využitím portugalského inžinierstva a priemyslu,“ uviedol pre agentúru Lusa náčelník generálneho štábu portugalskej armády Eduardo Mendes Ferro.
Bezpilotné letecké systémy by podľa jeho slov mali byť poslané na Slovensko koncom júna. Drony sú výsledkom výskumného a vývojového projektu portugalskej spoločnosti Beyond Vision v spolupráci s armádou.
Po testovaní v Portugalsku ich teraz čaká fáza „mnohonárodnej operačnej validácie“. „Máme prvé prototypy, ktoré prešli testovaním tu v Portugalsku a ktoré teraz budú odoslané na Slovensko na testovanie v operačnom kontexte,“ uviedol Mendes Ferro.
Nasadené budú dva systémy na posilnenie prieskumných, sledovacích, spravodajských a podporných schopností portugalských síl na Slovensku, ktoré používajú tanky Leopard 2A6 a obrnené vozidlá Pandur 8x8.
V rámci Mnohonárodnej bojovej skupiny NATO na Slovensku pôsobí približne 120 portugalských vojakov a v rámci ďalšej rotácie by sa ich počet mal zvýšiť na 155.
„Ide o prvé prototypy spĺňajúce vojenské požiadavky definované portugalskou armádou, vyrobené v Portugalsku a vyvinuté s využitím portugalského inžinierstva a priemyslu,“ uviedol pre agentúru Lusa náčelník generálneho štábu portugalskej armády Eduardo Mendes Ferro.
Bezpilotné letecké systémy by podľa jeho slov mali byť poslané na Slovensko koncom júna. Drony sú výsledkom výskumného a vývojového projektu portugalskej spoločnosti Beyond Vision v spolupráci s armádou.
Po testovaní v Portugalsku ich teraz čaká fáza „mnohonárodnej operačnej validácie“. „Máme prvé prototypy, ktoré prešli testovaním tu v Portugalsku a ktoré teraz budú odoslané na Slovensko na testovanie v operačnom kontexte,“ uviedol Mendes Ferro.
Nasadené budú dva systémy na posilnenie prieskumných, sledovacích, spravodajských a podporných schopností portugalských síl na Slovensku, ktoré používajú tanky Leopard 2A6 a obrnené vozidlá Pandur 8x8.
V rámci Mnohonárodnej bojovej skupiny NATO na Slovensku pôsobí približne 120 portugalských vojakov a v rámci ďalšej rotácie by sa ich počet mal zvýšiť na 155.