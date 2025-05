Porubänová: Občianska spoločnosť nie sú len silné mimovládky

Púchov 30. mája (TASR) - Občianska spoločnosť nie sú len silné mimovládne organizácie a silné odbory, ale sú to aj silné osobnosti, ktoré treba zosieťovať. Po štvrtkovom (29. 5.) stretnutí o zosúladení pracovného a rodinného života žien to pre TASR povedala riaditeľka Slovenského národného strediska pre ľudské práva Silvia Porubänová.



„Ak je tu pospolitosť žien, ktoré majú štyri, päť či sedem detí a napriek tomu majú ambíciu zapojiť sa nejakým spôsobom do pracovného procesu, tak sú to ženy, ktoré majú čo povedať aj tým ostatným ženám a rodinám,“ zdôraznila riaditeľka.



Ako dodala, podobné stretnutia majú význam smerom k samosprávam, politikom, ale predovšetkým majú význam smerom k vlastnej sebareflexii a podpore žien i mužov, ktorí si to zaslúžia.



„Zosúlaďovanie pracovného a rodinného života žien znie ako nejaká bruselská alebo verejnopolitická agenda. Ale nie. Je to každodenný život nás všetkých. Preto je veľmi dôležité chodiť po regiónoch, po konkrétnych lokalitách, pretože aj problémy a výzvy sú iné v každej oblasti Slovenska,“ doplnila Porubänová.



Stretnutie v Púchove pripravili Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a Slovenské národné stredisko pre ľudské práva v spolupráci s Konfederáciou odborových zväzov a s pomocou nemeckej nadácie Friedrich Ebert.