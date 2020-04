Posádka ambulancií HaZZ musí vedieť vykonať prácu hasiča i záchranára

Bratislava 19. apríla (TASR) - Ambulancie Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) patria v čase pandémie nového koronavírusu k najviac vyťaženým. Využívajú sa pri odbere vzoriek u osôb s podozrením na ochorenie COVID-19, ale aj pri kontrole osôb na štátnych hraniciach. Posádka hasičskej záchrannej služby musí vedieť vykonávať prácu hasiča i záchranára, priblížila Zuzana Farkasová z Prezídia HaZZ.



V posádkach sú zaradení hasiči so zdravotníckym vzdelaním v oblasti urgentnej zdravotnej starostlivosti - zdravotnícki záchranári. "Materiálno-technické vybavenie vozidla ambulancie HaZZ je rozšírené o vybavenie pre záchranu osôb v ohrozenom priestore," vysvetlila Farkasová. Takýto automobil je dostupný v každom kraji so špecializovanou posádkou s celokrajskou pôsobnosťou, pričom v Bratislavskom kraji sú k dispozícii dva.



"Ambulancie HaZZ plnia úlohu pri poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, najmä ak je jej poskytnutie spojené s prekonávaním výšok, voľných hĺbok a iných prekážok, alebo inak sťažených podmienok neumožňujúcich nasadenie bežnej záchrannej zdravotnej služby," objasnila Farkasová.



Činnosť hasiča-záchranára zahŕňa napríklad prácu v technicky náročnom teréne, záchranu osôb pomocou lezeckej techniky či v podvese vrtuľníka, vyhľadávanie a evakuáciu zachraňovaných osôb pomocou autonómnych dýchacích prístrojov, prácu s hydraulickým vyslobodzovacím zariadením, záchranu topiaceho sa či vyhľadávanie osôb pomocou termovíznej kamery alebo kamery do ťažko prístupných priestorov.