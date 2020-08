Posádka lode Bohemia je negatívna, s plavbami chcú začať čo najskôr

Kvakovce 21. augusta (TASR) – Prítomnosť nákazy nového koronavírusu sa u posádky lode Bohemia nepotvrdila. Ako sa pre TASR vyjadril starosta obce Kvakovce Radovan Kapraľ, s plavbami po Domaši by preto opäť chceli začať už v sobotu 22. augusta.



"Všetky výsledky siedmich testov, ktoré sme robili, sú negatívne," povedal Kapraľ s tým, že testovanými osobami boli všetci členovia posádky, ktorí prišli s pozitívne testovaným strojníkom do priameho kontaktu. Ako doplnil, obec dá otestovať aj ľudí, ktorých kontakt s posádkou lode je nepriamy. "Sú to ľudia, ktorí zabezpečujú chod lode a celého rekreačného strediska Dobrá," vysvetlil.



Ako doplnil, obec o možnostiach opätovného spustenia plavieb Bohemie konzultuje s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. "Chceli by sme začať od zajtra. Chceme ešte zvýšiť opatrenia, posádka bude eliminovaná," spresnil.



Doterajšia sezóna lode Bohemia podľa Kapraľa naplnila ich očakávania, lístky na plavby sú vypredávané týždeň vopred. "Aj stredisko sme pripravili na nápor denných turistov, urobili sme gurmánsku uličku, sú tu rôzne atrakcie. Až na tie júlové dažde bola sezóna vcelku dobrá," uzavrel.