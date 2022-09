Poškodenie cesty pri premávke by viac nemuselo byť dopravnou nehodou

Bratislava 3. septembra (TASR) - Ak sa pri dopravných situáciách poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie v súvislosti s premávkou v takej miere, že budú môcť ďalej plniť svoju funkciu, nemuselo by sa to viac kvalifikovať ako dopravná nehoda, ale len ako škodová udalosť. Predpokladá to novela zákona o cestnej premávke, ktorú do Národnej rady (NR) SR predložili poslanci Miloš Svrček (Sme rodina), Lukáš Kyselica (OĽANO) a Katarína Hatráková (nezaradená).



Doterajšie znenie zákona hovorí, že dopravná nehoda je udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej sa "poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie". Slovo "poškodí" by sa mohlo v tomto ustanovení v prípade schválenia novely nahradiť slovom "znefunkční".



"Dôvodom je predovšetkým skutočnosť, že pri situáciách, keď je poškodená cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie v súvislosti s premávkou vozidla v takej miere alebo rozsahu, že napriek poškodeniu cesta alebo toto zariadenie naďalej plní svoju funkciu, či už z hľadiska úplnosti alebo bezpečnosti, nie je potreba takýto priestupok kvalifikovať ako dopravnú nehodu, ale ako škodovú udalosť," uviedli autori novely



Okrem toho navrhujú poslanci zmeniť lehotu po dopravnej nehode, počas ktorej sa na účely vedenia záznamov v evidencii dopravných nehôd považuje zosnulá osoba za usmrtenú. Táto lehota by sa mohla predĺžiť z 24 hodín na najviac 30 dní po nehode.



Po úprave by mala legislatíva podľa autorov novely zodpovedať súčasným požiadavkám Európskej únie a príslušných komisií, ktoré uvedené ukazovatele sledujú a porovnávajú. "Touto úpravou bude zabezpečená korektnosť údajov vo vzťahu k porovnávaným ukazovateľom jednotlivých krajín," poznamenali.