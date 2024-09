VIDEO: Poškodený most v Kremničke pre jeho havarijný stav búrajú

Na snímke búranie mosta v havarijnom stave v Kremničke v Banskej Bystrici 21. septembra 2024. Foto: TASR - Ján Krošlák

Banská Bystrica 21. septembra (TASR) - Most v banskobystrickej mestskej časti Kremnička, ktorý vo štvrtok (19. 9.) náhle uzavreli pre havarijný stav a spolu s ním aj úsek rýchlostnej cesty R1 pod ním, búrajú. V sobotu predpoludním tom informoval primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.Dodal, že práce pokračujú podľa plánovaného harmonogramu a zatiaľ je zbúraná približne polovica mosta. Ak sa nevyskytne mimoriadna situácia, podľa dodávateľa prác by mal byť most zbúraný v sobotu približne o 17.00 h, aby cesta R1 bola od pondelka (23. 9.) prejazdná, doplnil primátor. O búracie práce v celkovej sume 231.000 eur s DPH sa stará spoločnosť Metrostav Slovakia.Banskobystrická radnica dostala v stredu (18. 9.) statický posudok po pravidelnej prehliadke mosta a 50-ročný most uzavreli pre viacero závažných porúch na nosnej konštrukcii." zdôraznil Nosko v uplynulých dňoch s tým, že v tejto súvislosti vyhlásili mimoriadnu situáciu.