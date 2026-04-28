Poskytovanie ochrany poslancovi J. Ferenčákovi je v štádiu riešenia
Autor TASR
Bratislava 28. apríla (TASR) - Nezaradenému poslancovi Národnej rady SR Jánovi Ferenčákovi v súčasnosti nie je poskytovaná ochrana Úradom pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Ministerstva vnútra (MV) SR. Informoval o tom hovorca rezortu vnútra Matej Neumann. „Uvedená vec je v štádiu riešenia,“ dodal.
To, že nezaradenému poslancovi parlamentu ako ústavnému činiteľovi by mala byť poskytnutá ochrana, povedal v pondelok (27. 4.) predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). Upozornil, že Ferenčák môže byť predmetom ďalších podobných útokov ako ten, ku ktorému došlo počas víkendu.
Ferenčák v nedeľu (26. 4.) v diskusnej relácii Politika 24 na Joj 24 informoval, že bol fyzicky napadnutý v prítomnosti jeho dcéry, pričom ho útočník udrel do hlavy. Prešovská krajská polícia neskôr potvrdila, že kežmarský vyšetrovateľ začal v prípade trestné stíhanie pre prečin útoku na verejného činiteľa a výtržníctvo.
