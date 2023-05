Poskytovanie príspevku za ubytovanie odídencov predĺžili do konca roka

Bratislava 24. mája (TASR) - Vláda v stredu predĺžila poskytovanie príspevku za ubytovanie odídencov do konca roka. Výška príspevku za poskytnuté ubytovanie sa nemení.



"Mnohí ubytovatelia si vytvorili s osobami z Ukrajiny naozaj priateľské vzťahy, ktoré pomáhajú vytvoriť prostredie vhodné na začlenenie sa do bežného života. Integrácia do spoločnosti a pokračovanie v bežnom spôsobe života sú veľmi dôležité a som preto rád, že na Slovensku vieme susedom z vojnou skúšanej Ukrajiny pomôcť s vytvorením druhého domova," povedal minister vnútra Ivan Šimko.



Predĺžením termínu vláda reagovala na predĺženie poskytovania dočasného útočiska v súvislosti s pretrvávajúcim vojnovým konfliktom na Ukrajine.



Riaditeľ migračného úradu Ján Orlovský priblížil, že príspevky sú financované z prostriedkov Európskej únie. Naznačil možné úpravy v poskytovaní príspevku v budúcnosti. "Aj z hľadiska samospráv, aj zo strany neziskových organizácií zaznieva požiadavka na to, aby boli príspevky motivačné pre ľudí, aby si hľadali intenzívnejšie prácu. Tam budeme potrebovať väčšiu spoluprácu s ministerstvom práce," uviedol.



Príspevok predstavuje desať eur za jednu noc ubytovania odídenca, respektíve päť eur pri ubytovaní osoby mladšej ako 15 rokov. Podmienkou je uzavretie zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi majiteľom nehnuteľnosti a odídencom, ktorú treba predložiť obci.



Po skončení každého kalendárneho mesiaca sa obci predkladá výkaz o počte nocí, v ktorých prenajímateľ skutočne poskytoval odídencovi ubytovanie. Povinnosťou odídenca je osobne oznámiť obci, že mu oprávnená osoba poskytuje ubytovanie.