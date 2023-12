Poskytovanie príspevku za ubytovanie odídenca predĺžia do konca marca

Bratislava 6. marca (TASR) - Poskytovanie príspevku za ubytovanie odídenca sa predĺži do konca marca 2024. Výška príspevku za poskytnuté ubytovanie sa nemení. V stredu o tom rozhodla vláda.



"Do uplynutia doby predĺženého poskytovania príspevku sa posúdia alternatívne možnosti poskytovania pomoci pri ubytovávaní odídencov, vrátane potrebných legislatívnych zmien aj v príslušných zákonoch," avizoval rezort vnútra.



Podľa doterajšieho nariadenia sa mal príspevok poskytovať do konca roka. "Súčasný systém poskytovania ubytovania odídencom je pre Slovenskú republiku stále výhodný najmä z hľadiska kapacity takéhoto ubytovania," zdôvodnil predkladateľ.



Výška príspevku naďalej predstavuje desať eur za jednu noc ubytovania odídenca, ktorý dovŕšil vek 15 rokov, respektíve päť eur za mladšieho.