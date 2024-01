Poslanci 3 týždeň rokujú o skrátenom konaní k novele Trestného zákona

Bratislava 23. januára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR pokračujú od utorka rána v 6. schôdzi, ktorá sa začala ešte v decembri minulého roka. Pokračujú v diskusii o návrhu na skrátené legislatívne konanie k novele Trestného zákona. Do rozpravy je prihlásených ešte vyše 40 rečníkov z radov opozície. Po odsúhlasení návrhu na skrátené legislatívne konanie by mali zákonodarcovia prerokovať novelu v prvom aj druhom čítaní.



Opozícia sa rozhodla hlásiť do rozpravy vo veľkom počte, aby oddialila prijatie zmien v Trestnom zákone. Novela predpokladá zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry, ako aj zmenu pri viacerých trestných sadzbách. Na programe schôdze je ešte viac ako 20 bodov, medzi nimi aj poslanecké návrhy zákonov.