Poslanci ani po 10.00 h nezačali rokovanie,opäť chýbali predkladatelia

Bratislava 29. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ani po 10.00 h nezačali rokovanie, v sále naďalej chýbali predkladatelia neprerokovaných bodov programu 66. schôdze. Podpredseda parlamentu Juraj Blanár (Smer-SD) schôdzu opätovne prerušil až do hlasovania o 11.00 h. Následne by mali oznámiť aj ďalší postup týkajúci sa neprerokovaných bodov.



Po hlasovaní o 11.00 h sa očakáva voľba nového generálneho riaditeľa RTVS. Poslanci by mali vyberať z ôsmich kandidátov. Popoludní je naplánovaná mimoriadna schôdza, na ktorej by mal odvolávaniu čeliť šéf rezortu pôdohospodárstva Samuel Vlčan (nominant OĽANO). Inicioval ju opozičný Smer-SD.