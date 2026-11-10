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Poslanci budú hlasovať len dopoludnia, hlasovanie o 17.00 h nebude
Po skončení hlasovacieho bloku by mali začať zákonom o ochrane osobných údajov z dielne ministerstva spravodlivosti.
Autor TASR
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Bratislava 10. novembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR budú v utorok hlasovať len dopoludnia. Tradičné popoludňajšie hlasovanie o 17.00 h v utorok nebude. Túto zmenu si odsúhlasil parlament na návrh troch koaličných klubov.
Poslanci si zároveň odsúhlasili aj ďalšie úpravy v programe. Zmenili poradie bodov, o ktorých budú rokovať. Po skončení hlasovacieho bloku by mali začať zákonom o ochrane osobných údajov z dielne ministerstva spravodlivosti.
Poslanci si zároveň odsúhlasili aj ďalšie úpravy v programe. Zmenili poradie bodov, o ktorých budú rokovať. Po skončení hlasovacieho bloku by mali začať zákonom o ochrane osobných údajov z dielne ministerstva spravodlivosti.