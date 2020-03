Poslanci budú mať na ustanovujúcej schôdzi rúška aj ochranné rukavice

Bratislava 16. marca (TASR) - Novozvolení poslanci Národnej rady (NR) SR si budú musieť pred vstupom do rokovacej sály počas ustanovujúcej schôdze vydezinfikovať ruky, nasadiť ochranné rukavice a rúška na tvár. Informoval o tom riaditeľ odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR Tomáš Kostelník. K bezpečnostným opatreniam parlament pristúpil v súvislosti so šírením nového koronavírusu. Vstup do budovy bude umožnený len zamestnancom, poslancom a tým ľuďom, ktorí na schôdzi podľa ústavy majú byť.



"Pri vstupe do rokovacej sály pred samotným aktom si budú musieť dezinfikovať ruky, budú si musieť navliecť ochranné rukavice a nasadiť na tvár ochranné rúško," priblížil Kostelník. Dodal, že pri ustanovujúcej schôdzi musia dodržať postup, aký je stanovený, teda skladanie samotného sľubu na Ústavu SR, podanie ruky predsedovi a podpis poslanca. "Budeme sa snažiť eliminovať rozširovanie vírusu tým, že dodržíme všetky ochranné opatrenia," doplnil.



Kostelník zároveň pripustil, že kancelária s najväčšou pravdepodobnosťou pristúpia k radikálnym opatreniam. "Každému, kto bude vchádzať do budovy parlamentu, môže byť meraná teplota, môžeme sa ich pýtať na cestovateľskú anamnézu alebo napríklad na symptómy, či neprejavujú niektoré z príznakov, ktoré sprevádzajú ochorenia novým koronavírusom," uviedol po rokovaní vedenia NR SR s hlavným hygienikom SR Jánom Mikasom.



Do budovy NR SR môžu podľa jeho slov naďalej vstupovať len zamestnanci kancelárie parlamentu a poslanci. Zrušené sú všetky prehliadky, obmedzené sú aj vstupy pre novinárov.



Dodal, že zamestnanci boli poučení o tom, ako sa správať a ako dodržiavať jednotlivé opatrenia. Zároveň bola podľa jeho slov posilnené dezinfekcia spoločných priestorov. Podotkol, že zamestnanci, ktorým to ich zaradenie umožňuje, od minulého týždňa pracujú z domu.