Začala sa mimoriadna schôdza, opozícia chce odvolať ministra J. Budaja

Bratislava 23. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR začali vo štvrtok večer ďalšiu mimoriadnu schôdzu. Opozícia chce na nej odvolávať ministra životného prostredia Jána Budaja (OĽANO). Vyčíta mu, že nezvláda manažovanie situácie s medveďom hnedým. Schôdzu iniciovali nezaradení poslanci okolo Miroslava Suju. Okrem nich návrh podpísali poslanci Smeru-SD.



Nezvládanie manažmentu medveďa sa podľa opozície prejavilo vo zvýšenom počte stretov aj útokov tejto šelmy na človeka. V odôvodnení svojho návrhu na odvolanie tiež opozícia uviedla, že ľudia, ktorí pracujú v horskom prostredí, sa v dôsledku nečinnosti ministerstva boja o svoju bezpečnosť.



Okrem situácie s medveďom opozícia Budajovi vyčíta, že zlyhal pri riešení ekologickej havárie na rieke Slaná. Kritizujú tiež schválenie reformy národných parkov či prerokovanie nových území európskeho významu. Minister podľa nich bráni pri budovaní kanalizácií v obciach na východnom Slovensku.



Poslanci budú o návrhu na odvolanie Budaja diskutovať do 19.00 h

Mimoriadna schôdza Národnej rady (NR) SR k návrhu na odvolanie šéfa envirorezortu Jána Budaja (OĽANO) bude vo štvrtok pokračovať len do 19.00 h. Iniciovali ju nezaradení poslanci okolo Miroslava Suju v súvislosti so situáciou s medveďmi. Diskusia k odvolávaniu Budaja by mala následne pokračovať v piatok (24. 6.) ráno. Počas piatka sa nebude v pléne hlasovať. O priebehu rokovania informoval po poslaneckom grémiu predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina).



Po ukončení schôdze k odvolávaniu šéfa envirorezortu bude plénum pokračovať v diskusii k návrhu na odvolanie ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS). Šéf parlamentu zároveň informoval, že Sulíka listom požiada, aby počas svojho vystúpenia v pléne informoval poslancov o situácii s plynom. "Som pevne presvedčený, že túto možnosť minister využije a bude nás komplexne informovať," uviedol Kollár.



Sulík by tak mal poslancom ozrejmiť, či máme dostatok na zimu, ako sú naplnené zásobníky, koľko nám priteká plynu a či je potrebné začať s reguláciou spotreby, podobne ako v Nemecku.



Predseda snemovne predpokladá, že aktuálna riadna 66. schôdza parlamentu bude pokračovať aj nasledujúci týždeň, keďže na jej programe ostalo niekoľko neprerokovaných bodov.