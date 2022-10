Poslanci budú o návrhu na partnerské spolužitie diskutovať aj v stredu

Bratislava 18. októbra (TASR) - Debatou k návrhu SaS zaviesť inštitút partnerského spolužitia ukončili poslanci Národnej rady (NR) SR utorkové rokovanie. V diskusii majú pokračovať v stredu (19. 10.) ráno, prihlásili sa do nej ústne ešte dvaja rečníci.



O návrhu novely Občianskeho zákonníka má ešte v utorok večer rokovať klub OĽANO. Poslanec Kristián Čekovský (OĽANO) už avizoval, že ho v hlasovaní podporí. "Myslím si, že v takýchto situáciách treba dať bokom politické tričká," povedal na utorkovej tlačovej konferencii. Naopak, György Gyimesi (OĽANO) v pléne vyhlásil, že za legislatívu nezahlasuje.



Šéf klubu OĽANO Michal Šipoš na tlačovej konferencii povedal, že v klube je široké spektrum poslancov a pri hodnotových otázkach majú zvyčajne tzv. voľnú ruku pri hlasovaní. Keďže ide o opozičný návrh, musia sa podľa jeho slov v koalícii dohodnúť na postoji k hlasovaniu. "Viem, že niečo chystajú aj na vláde," pripomenul s tým, že sa treba pozrieť na všetky možnosti, ktoré sú na stole. "Bol by som veľmi nerád, keby sme sa 'uponáhľali' a narýchlo to schválili preto, aby sme sa ukázali," doplnil. Zároveň ubezpečil, že chcú komunite LGBTI+ pomôcť a svoje stanovisko už napríklad vyslali schválením uznesenia.