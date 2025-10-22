< sekcia Slovensko
Poslanci budú o novele rokovacieho poriadku rokovať na ďalšej schôdzi
Úprava rokovacieho poriadku je v druhom čítaní. Je z dielne koalície. Hovorí napríklad o rušení povinnosti čítať pozmeňujúci návrh či úpravách rečníckych časov aj postupu pri hodine otázok.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 22. októbra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa na tejto schôdzi nebudú venovať novele rokovacieho poriadku parlamentu. Odsúhlasili si totiž presun rokovania na ďalšiu schôdzu, ktorá sa má začať 25. novembra. Návrh na preloženie podali koaličné strany Smer-SD, Hlas-SD a SNS.
Úprava rokovacieho poriadku je v druhom čítaní. Je z dielne koalície. Má priniesť viaceré zmeny. Hovorí napríklad o rušení povinnosti čítať pozmeňujúci návrh či úpravách rečníckych časov aj postupu pri hodine otázok. Šéf poslaneckého klubu Smeru-SD Ján Richter avizoval k novele predloženie pozmeňujúceho návrhu. Týkať sa má napríklad zákazu používať obrazové pomôcky v pléne. Upravovať má i správanie poslancov.
Šéf koaličného poslaneckého klubu Hlasu-SD Róbert Puci ozrejmil, že o definitívnej podobe návrhu novely rokovacieho poriadku sa má ešte debatovať, keďže koaličná SNS prišla s ďalšími návrhmi na zmenu. Prekvapilo ho to, že to prišlo až na poslednú chvíľu. „Mohli sme si tieto veci vydiskutovať už skôr a dneska sme nemuseli opäť ťahať čas,“ podotkol pred novinármi v NR SR. Vysvetlil, že niektoré návrhy sú na dlhšiu debatu, a preto sa dohodli na presune. „Máme pred sebou ešte jednu celú novembrovo-decembrovú schôdzu, kde to stihneme prerokovať a máme pred sebou ešte niekoľko týždňov na prípravu toho pozmeňujúceho návrhu,“ dodal. Tvrdí, že už teraz je vôľa niečo zapracovať, no niečo určite nie.
