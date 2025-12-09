Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Poslanci budú o novele Trestného zákona rokovať v zrýchlenom režime

Na snímke minister spravodlivosti SR Boris Susko (Smer-SD). Foto: TASR - Martin Baumann

Novela je z dielne ministerstva spravodlivosti.

Autor TASR
,aktualizované 
Bratislava 9. decembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR budú o vládnej novele Trestného zákona rokovať v tzv. skrátenom legislatívnom konaní. Rozhodli o tom v utorok.

Novela je z dielne ministerstva spravodlivosti. Pri drobných krádežiach sa ňou má opätovne zaviesť pravidlo „trikrát a dosť“. Platiť by mala teda trestnosť priestupkovej recidívy páchateľov. Páchatelia majú byť potrestaní odňatím slobody až na dva roky po tom, ako trikrát po sebe za jeden rok spáchajú obdobný priestupok proti majetku.

Poslanci si zároveň na návrh koalície odsúhlasili, že rozprava k úprave bude v prvom čítaní skrátená na 12 hodín.
