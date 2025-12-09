< sekcia Slovensko
Poslanci budú o novele Trestného zákona rokovať v zrýchlenom režime
Novela je z dielne ministerstva spravodlivosti.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 9. decembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR budú o vládnej novele Trestného zákona rokovať v tzv. skrátenom legislatívnom konaní. Rozhodli o tom v utorok.
Novela je z dielne ministerstva spravodlivosti. Pri drobných krádežiach sa ňou má opätovne zaviesť pravidlo „trikrát a dosť“. Platiť by mala teda trestnosť priestupkovej recidívy páchateľov. Páchatelia majú byť potrestaní odňatím slobody až na dva roky po tom, ako trikrát po sebe za jeden rok spáchajú obdobný priestupok proti majetku.
Poslanci si zároveň na návrh koalície odsúhlasili, že rozprava k úprave bude v prvom čítaní skrátená na 12 hodín.
