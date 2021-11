Poslanci budú o nových pandemických opatreniach rokovať zrýchlene

Prečítajte si aj: Zamestnanec by sa mal v práci preukázať očkovaním či testom



Bratislava 11. novembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR budú o novelizácii zákonov v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Rozhodli o tom vo štvrtkovom hlasovaní.Novela hovorí o tom, že zamestnanec by sa mal pri vstupe do práce preukázať očkovaním proti ochoreniu COVID-19, potvrdením o prekonaní ochorenia alebo negatívnym výsledkom testu. Vyžadovať by sa to mohlo aj v prevádzkach. Osobu, ktorá odmietne preukázať svoju totožnosť, by nemali vpustiť do prevádzok či na hromadné podujatie.Zamestnanec by si podľa návrhu mohol testovanie zabezpečiť sám alebo mu ho má bezplatne zabezpečiť zamestnávateľ. Ak zamestnanec odmietne bezplatné testovanie v práci, malo by sa to kvalifikovať ako prekážka v práci na strane zamestnanca, a to bez náhrady mzdy.Návrh tiež prináša nové sankcie. Podľa nových pravidiel by sa mala tiež pandemická PN od 1. decembra dostať na úroveň štandardnej PN.