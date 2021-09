Poslanci budú o reforme národných parkov rokovať na októbrovej schôdzi

Bratislava 9. septembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR budú o reforme národných parkov rokovať na októbrovej schôdzi parlamentu. Pôvodne sa návrhom mali poslanci zaoberať na najbližšej riadnej schôdzi, ktorá sa začína 16. septembra. Pre TASR to potvrdil člen Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaromír Šíbl (OĽANO). Opozičný poslanec a člen výboru Richard Takáč (Smer-SD) vyzýva na širšiu diskusiu o reforme s odbornou verejnosťou a zástupcami opozičných strán.



Presun rokovania nie je podľa Šíbla ústupom. "Cítime, že je diskusia široká, a cítime potrebu mať väčší časový priestor na vysvetlenie, najmä v rámci koalície a s dotknutými subjektmi. Potrebujeme to dodiskutovať, aby sa nikto necítil ohrozený," poznamenal.



Šíbl hovorí, že posunutím rokovania sa vytvorí dostatočne dlhý časový priestor. Prediskutovať sa majú pripomienky, ktoré vzniesli dotknuté subjekty v medzirezortnom pripomienkovom konaní a tiež počas výjazdových rokovaní k reforme.



Takáč skonštatoval, že presun pozemkov v národných parkoch pod ochranárov prostredníctvom poslaneckého návrhu je nonsens. "Od začiatku tvrdíme, že bez diskusie s odborníkmi hrozí zánik vidieka a s ním spojené ohrozené pracovné miesta či hospodárenie v lesoch," povedal.



Smer-SD je podľa neho proti obchádzaniu odborných diskusií. Verí, že "mesiac k dobru" umožní dať veci do poriadku a stihnú sa rozprávať o sociálnych a ekonomických dosahoch presunu pozemkov a tiež dosahoch na životné prostredie. "Nikto zatiaľ nepredložil finančný ani iný vplyv na presun správy pozemkov v národných parkoch. Je tu mnoho odborníkov, ktorí k téme majú čo povedať, a mali by byť súčasťou veľkej diskusie o lesoch v národných parkoch," uviedol Takáč.



O reforme viedol envirorezort sériu diskusií po celom Slovensku. Na začiatku augusta sa uskutočnilo posledné rokovanie o budúcnosti národných parkov vo Svite. To sprevádzali protesty niekoľkých desiatok nespokojných ľudí. Odporcovia aj priaznivci reformy národných parkov sa stretli aj v Bratislave. Lesníci i poľovníci žiadali, aby prevod pozemkov riešila vládna a nie poslanecká novela.



K návrhu reformy národných parkov vznikla pracovná skupina tvorená zo zástupcov koaličných strán, ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana (nominant OĽANO) a ministra Jána Budaja (OĽANO). Dohodnúť sa majú na pozmeňovacích návrhoch a stratégii celého postupu aj vo vzťahu k technicko-legislatívnym otázkam, ktoré sú spojené s presunom pozemkov.