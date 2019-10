Poslanci budú o reforme nemocníc hlasovať na ďalšej schôdzi

Bratislava 28. októbra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR budú o návrhu reformy nemocníc hlasovať až na nasledujúcej schôdzi. V pléne to v pondelok oznámil predseda parlamentu Andrej Danko (SNS).



Reforma nemocníc, čiže vládna novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, má pacientom priniesť kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť meranú cez lepšie výsledky liečby. Nemocnice by mali podľa návrhu postupne nastaviť kritériá, ktoré to mali zabezpečiť, ako napríklad minimálny počet výkonov za rok. Novela sa nachádza v prvom čítaní.



Rovnako sa presunulo definitívne hlasovanie o návrhu novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Novelou sa má zaviesť, aby do predškolského zariadenia bolo prijímané len také dieťa, ktoré sa podrobilo povinnému pravidelnému očkovaniu zodpovedajúcemu príslušnému veku podľa očkovacieho kalendára.



Plénum nebude na tejto schôdzi rozhodovať ani o novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorou sa má skvalitniť starostlivosť o dlhodobo chorých ľudí. Novela má napríklad rozšíriť minimálnu sieť domov ošetrovateľskej starostlivosti, agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) a hospicov. Návrh novely sa nachádza v prvom čítaní.



Danko uviedol, že hlasovanie o návrhoch sa presúva na návrh ministerky Andrey Kalavskej (nominantka Smeru-SD).