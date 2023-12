Poslanci budú o rozpočte rokovať až do jeho úplného prerokovania

Bratislava 20. decembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR budú o návrhu štátneho rozpočtu rokovať až do jeho úplného prerokovania bez ohľadu na to, ako dlho to bude trvať. Plénum odsúhlasilo procedurálny návrh predsedu parlamentu Petra Pellegriniho (Hlas-SD). Opozícia tento postup namieta.



Šéf parlamentu poukázal na priebeh rokovania a na to, že naďalej ostáva písomne prihlásených do diskusie k rozpočtu ešte 44 rečníkov. Po nich sa budú môcť poslanci hlásiť aj ústne.



Poznamenal tiež, že do konca týždňa by chcel prerokovať rozpočet, k nemu príslušné ďalšie kapitoly a tiež tri novely, o ktorých parlament rokuje v skrátenom legislatívnom konaní, a ktoré sú už v druhom čítaní. Ak by sa to podarilo, schôdzu by prerušili až do 8. januára.