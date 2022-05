Poslanci budú o súhlase s vydaním R. Fica rokovať aj po 19.00 h

Bratislava 3. mája (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) budú v diskusii k žiadosti prokuratúry o súhlas s vydaním Roberta Fica (Smer-SD) do väzby diskutovať až do úplného prerokovania, a to aj po 19.00 h. Plénum to odsúhlasilo v úvode piateho rokovacieho dňa 65. schôdze.



Do diskusie k žiadosti prokuratúry je prihlásených ešte 25 rečníkov písomne, po nich sa môžu hlásiť aj ústne.



Poslanci tiež odsúhlasili presunutie viacerých bodov programu na ďalšiu riadnu schôdzu NR SR so začiatkom v júni. Medzi nimi napríklad výročnú správu o činnosti Národnej banky Slovenska a ďalšie správy.